Un ministro taiwanés realiza una inusual visita a China para participar en reunión de APEC

El funcionario aterrizó a las 19:57 hora local (11:57 GMT) en el aeropuerto internacional de Nanjing (este), ciudad que acoge desde este lunes la Reunión Ministerial de Desarrollo de Recursos Humanos de la APEC, informó la agencia taiwanesa de noticias CNA.

Hung no hizo declaraciones a su llegada a Nanjing ni tampoco habló públicamente en el aeropuerto de Taoyuan (norte de Taiwán), donde se limitó a saludar a los periodistas, según imágenes difundidas por medios locales.

El ministro -exdiputado del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), de tendencia soberanista, y crítico en materia de derechos humanos y en cuestiones relacionadas con Hong Kong y el Tíbet- defendió la semana pasada su asistencia al evento.

"La participación en igualdad de condiciones y la dignidad recíproca han sido siempre los principios más esenciales de nuestra participación en la APEC", aseguró.

El viaje de Hung supone la primera visita a China de un titular de una cartera taiwanesa desde la toma de posesión, en mayo de 2024, del actual presidente isleño, Lai Ching-te, tachado con frecuencia de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín.

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Si bien los viajes de políticos taiwaneses a China son más o menos habituales -la líder de la oposición, Cheng Li-wun, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, el pasado abril en Pekín-, no lo son tanto los desplazamientos de figuras próximas al PDP, un partido que sostiene que Taiwán ya es, de facto, un país independiente con el nombre de República de China.

Taiwán participa en la APEC desde 1991 bajo la denominación de 'Taipéi Chino' y no envía a sus presidentes a las cumbres de líderes del foro debido a la oposición de China, que en los últimos años ha redoblado su campaña de presión diplomática para restringir la participación internacional de la isla.

De hecho, el Gobierno taiwanés denunció el año pasado que Pekín había impuesto "condiciones adicionales" a su presencia en la cumbre de la APEC que se celebrará el próximo noviembre en Shenzhen (sur), a la que también podría asistir el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por el momento se desconoce quién será el representante de Taiwán en ese encuentro de líderes, al que el año pasado envió al asesor presidencial Lin Hsin-i y, en ocasiones anteriores, a Morris Chang, fundador y expresidente de TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo.