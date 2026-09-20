Vicepresidente de Colombia viaja a Nueva York para representar el país ante la ONU

"Estamos saliendo hacia la ciudad de Nueva York. Tenemos allí la reunión de Naciones Unidas y una cantidad de reuniones con temas empresariales, de atracción de inversión para nuestro país, incluso académicas también", comentó el alto funcionario en un video divulgado en X.

Restrepo estará acompañado del canciller, Omar Bula, y representarán a De la Espriella ante Naciones Unidas el próximo jueves 24 de septiembre.

La participación de Restrepo se enmarca en la Semana de Alto Nivel del 81° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se desarrollará del 22 al 28 de septiembre en Nueva York.

Durante este encuentro, el Gobierno de De la Espriella presentará los nuevos lineamientos de su política exterior, orientados a fortalecer el posicionamiento internacional de Colombia, impulsar el crecimiento económico, proteger los intereses nacionales y consolidar sus alianzas estratégicas.

El mandatario no viajará a Nueva York en cumplimiento de una promesa de campaña, cuando aseguró que no saldría de Colombia durante su mandato y que las misiones internacionales de su Gobierno estarían a cargo del vicepresidente y el canciller.

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"El señor vicepresidente me va a representar en la Asamblea de la ONU. Ustedes saben que yo prometí no salir de Colombia y lo voy a hacer", dijo De la Espriella el viernes.

Restrepo también mantendrá reuniones bilaterales con representantes de otros países, encuentros con organismos multilaterales y conversaciones con empresarios, inversionistas y fondos de inversión, con el propósito de presentar oportunidades de cooperación para Colombia.

La Cancillería señaló que Colombia promoverá, además, una discusión sobre el fortalecimiento de la arquitectura institucional multilateral, la cooperación entre Estados y el cumplimiento de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.