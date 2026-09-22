Medio uruguayo afirma que Marset copió métodos de bandas criminales de Brasil como el PCC

El reporte contabiliza 420 extranjeros entre las 16.872 personas privadas de libertad en Uruguay. De ellos, 190 son brasileños. A su vez, existen 88 integrantes de organizaciones brasileñas recluidos en el país: 51 están vinculados al Primer Comando da Capital (PCC), 19 a Os Manos, nueve al Primeiro Comando da Fronteira (PCF), siete a Os Tauras y dos a Bala Na Cara.

Lea más: Por hacerse el simpático, Sebastián Marset podría pasar el resto de su vida en prisión en Estados Unidos

Marset copió la metodología del PCC

En ese sentido, las autoridades uruguayas recalcan que, en el caso del PCC, sus métodos, códigos y reglamentos fueron incorporados por Sebastián Marset quien los implementó en el país y hoy también son replicados por otros grupos locales como los clanes Albín y Suárez de Cerro Norte.

El informe detalla una requisa realizada en la cárcel de Libertad que permitió incautar un teléfono celular con registros de comunicaciones entre integrantes de esa organización.

Lea más: La casa de Sebastián Marset en Santa Cruz será oficinas de la FELCN

En el dispositivo se detectó un grupo de WhatsApp denominado “Sistema do Uruguay”, compuesto por ocho miembros. A través de esa plataforma se constataron la presencia de miembros activos, sus conexiones, dominios y áreas de influencia tanto dentro como fuera de las cárceles, además de los códigos y reglamentos internos que regían la conducta de los integrantes del PCC.

El documento señala que hasta el momento no se han detectado operaciones que “evidencien la actividad directa de esas organizaciones dentro del sistema penitenciario”. Sin embargo, la Policía advierte que las facciones han funcionado como una “escuela criminal” y que la dinámica de los grupos fronterizos repercute directamente en las prisiones. En esa línea, se destaca la existencia de vínculos estrechos con referentes del crimen uruguayo, señalando a Marset como el gestor e iniciador de dicha cooperación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Difunden mensajes de Marset a la DEA antes de caer detenido en Bolivia

Otros grupos

El informe indica además que el grupo Os Manos “ostenta” desde 2017 “el dominio de la frontera con Brasil”, tras haber protagonizado una disputa de poder con la banda rival Bala Na Cara. Asimismo, menciona que en 2025 se confirmó la presencia de integrantes brasileños del Primer Comando da Fronteira (PCF) y de ciudadanos uruguayos formalmente incorporados a esa organización.