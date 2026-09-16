La casa de Sebastián Marset en Santa Cruz será oficinas de la FELCN

El inmueble que alguna vez sirvió como el refugio del peligroso narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la capital cruceña dará un giro radical a su historia: se convertirá en la nueva sede de oficinas antinarcóticos.

La vivienda, ubicada en la zona del tercer anillo del barrio Las Palmas, próximo al Mercado de Abasto, fue entregada oficialmente en calidad de custodia a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

El procedimiento de transición comenzó el pasado martes y estuvo a cargo de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Durante las labores de desalojo y desocupación de las pertenencias que aún permanecían en el lugar, vecinos del sector reportaron movimientos inusuales y llegaron a denunciar un presunto robo de bienes. Sin embargo, desde la asesoría jurídica de Dircabi aclararon que se trataba de un operativo institucional para traspasar formalmente el predio a la policía antinarcóticos.

Lea más: Avión de Sebastián Marset será usado en Bolivia para combatir al narcotráfico

El destino de este inmueble está directamente ligado a la caída de Marset. El pasado 13 de marzo de 2026, el capo uruguayo fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía y la Administración de Control de Drogas (DEA). En la redada también cayeron varios extranjeros, entre ellos su hermana, Tatiana Marset.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras que el resto de los aprehendidos fueron enviados a centros penitenciarios en el marco de las investigaciones locales, Sebastián Marset fue expulsado del país rumbo a Estados Unidos.

Actualmente, el narcotraficante permanece detenido en territorio estadounidense, donde enfrenta un proceso judicial y continúa bajo investigación federal.

Con la entrega de esta propiedad a la FELCN, el sitio donde operaba una de las redes criminales más buscadas de la región pasa a ser un bastión en la lucha contra el narcotráfico.

Fuente: El Deber