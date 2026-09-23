Zelenski pide a Xi desde la ONU que se implique en poner fin a la guerra

“Nos gustaría que quisiera la paz tanto como la queremos nosotros en Ucrania”, dijo Volodímir Zelenski en alusión a Xi en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente ucraniano había dicho justo antes que aspira a que la guerra con Rusia termine antes de este invierno.

Zelenski recordó que habló de ello en la víspera en su reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y lamentó no haber podido reunirse también para abordar la cuestión con el presidente chino, que se encuentra en Washington para una visita de Estado oficial en la que no pasará por la sede de la ONU en Nueva York.

“Necesitamos diplomacia y necesitamos fuerza”, dijo el presidente ucraniano sobre los requisitos que a su juicio se precisan para forzar a Putin a aceptar las ofertas de Kiev de bajar las armas que el presidente ruso ha rechazado hasta ahora.

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Zelenski apeló además a todos los países miembros de la ONU a que hagan lo posible para dejar a Rusia sin recursos financieros para librar la guerra.

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En este sentido, el líder de Kiev recriminó sin nombrarla a la UE que haya cancelado a petición de Francia y Eslovaquia las sanciones a dos de los numerosos oligarcas rusos que tienen congelados sus bienes en Europa por su complicidad con la invasión rusa de Ucrania.

Zelenski declaró que la guerra rusa contra Ucrania tiene consecuencias para otras regiones del mundo, y puso como ejemplo las mejoras en sus misiles balísticos y sus drones que Corea del Norte ha conseguido a cambio de enviar soldados para luchar contra Ucrania en las filas del Ejército ruso.

El presidente ucraniano reveló además que su país ha enviado a Corea del Sur a dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados en combate.

Zelenski recordó que ciudadanos de 47 países sobre todo de África, Asia e Iberoamérica han sido reclutados por el Ejército ruso para su campaña en Ucrania, y pidió a los Gobiernos de estas naciones que protejan a sus ciudadanos y eviten su entrada en la guerra del lado ruso.

En otro orden de cosas, Zelenski hizo referencia a los esfuerzos conjuntos de Ucrania con una decena de países europeos para construir un sistema antiaéreo propio capaz de derribar misiles balísticos.

El presidente ucraniano invitó a cualquier país del mundo que pueda aportar algo a este proyecto a sumarse a él.

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