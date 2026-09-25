Trump dice que él y Xi se verán en noviembre en la APEC y en diciembre en el G20

Donald Trump realizó la afirmación en redes sociales coincidiendo con el retorno a China de Xi Jinping, quien realizó entre hoy y el pasado miércoles su primera visita de Estado a Estados Unidos en más de 10 años.

“El presidente Xi y la señora Peng acaban de partir de Washington DC rumbo a China. Fue un encuentro marcado por la amistad, la fortaleza y el éxito, tanto para China como para Estados Unidos”, escribió el republicano en su red social Truth Social haciendo también referencia a la primera dama del país asiático, Peng Liyuan.

“Nos volveremos a reunir en noviembre, en China, y posteriormente en la cumbre del G20 en diciembre, en Miami, Florida. Se ha logrado mucho y se logrará aún más. ¡Espero con interés nuestro próximo encuentro!”, concluyó Trump en su breve publicación.

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La recién concluida visita de Xi, que responde a un viaje de Trump a Pekín el pasado mayo, se produjo en un contexto de crecientes tensiones comerciales, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial.

Sin embargo, el encuentro en Washington no se ha saldado con grandes acuerdos, más allá de una prolongación hasta enero de la tregua arancelaria entre las dos potencias que se anunció justo antes de la llegada a la capital estadounidense del mandatario chino.

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