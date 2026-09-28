Fiscal general rechaza acusaciones de EE.UU. y exige "respeto" a la "soberanía" de Bolivia

En una declaración desde Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, Mariaca señaló que recibió "con mucha sorpresa" la decisión de EE.UU. "respecto a la prohibición de ingreso a su territorio de varios ciudadanos bolivianos", incluido él mismo.

El fiscal aseguró que Bolivia respeta las decisiones "que cada nación adopta dentro de sus propias competencias y jurisdicción" y espera "el mismo respeto" hacia el país, "sus instituciones y sus autoridades".

"No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior", expresó.

También afirmó que no puede permitir que su "trayectoria" e "imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes".

"Podemos tener diferencias, podemos ser críticos, podemos expresar desacuerdos, eso forma parte de las relaciones entre Estados democráticos. Pero una cosa es expresar una posición y otra muy distinta es pretender condicionar, interferir o afectar el trabajo de una institución soberana, como lo es el Ministerio Público", sostuvo.

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Mariaca vinculó la decisión de EE.UU. con las "implicaciones" que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que realiza la Fiscalía, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.

"Si cumplir con mi deber, defender la independencia de nuestras instituciones y sostener ahora la soberanía de Bolivia significa enfrentar presiones o represalias, asumiré esa responsabilidad porque la función pública no puede estar condicionada por el temor", agregó.

Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia en octubre de 2024 por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El Gobierno de Donald Trump revocó este lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense en las que se mencionan trece funcionarios o exfuncionarios, incluido el fiscal general, y un empresario con nombres y apellidos.

En el caso de Mariaca, aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional "por su participación en casos de corrupción graves".

Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer".

El Legislativo de Bolivia solicitó este lunes a la Cancillería que pida información al Departamento de Estado de EE.UU. sobre sus acusaciones contra Mariaca, al que pidió que se "aparte" de sus funciones mientras se investigan estos señalamientos.