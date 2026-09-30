Argentina incorpora otros seis aviones F-16 y suma doce cazas supersónicos

"La llegada de esta segunda tanda constituye un nuevo paso en el proceso de recuperación y fortalecimiento de las capacidades de combate supersónico para la defensa nacional", dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

En abril de 2024, el Gobierno de Javier Milei firmó con Dinamarca un acuerdo para comprar 24 aviones de combate F-16 con el objetivo de que Argentina recupere la capacidad de interceptación supersónica.

Según la resolución por la que se aprobó la compra, el valor de la operación asciende a 301,2 millones de dólares a pagar en cinco cuotas anuales.

La operación fue calificada en aquel entonces por el Gobierno de Milei como "la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983", cuando Argentina regresó a la democracia tras el fin de la dictadura militar que había gobernado el país desde 1976.

Los primeros seis aviones llegaron a Argentina en noviembre de 2025.

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"Cuando arribaron los primeros aviones recibimos plataformas, hoy estamos construyendo una capacidad. Esa diferencia es decisiva, porque un sistema de armas alcanza todo su valor cuando detrás existen doctrina, infraestructura, sostenimiento, entrenamiento y una organización preparada para aprovechar su potencial", dijo este miércoles el ministro de Defensa argentino, el militar Carlos Presti.

El Gobierno planea que estos F-16 constituyan la columna vertebral del sistema de defensa aérea de Argentina, tarea que durante unos 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación a finales de 2015.

El sistema F-16 adquirido a Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

El acuerdo firmado en 2024 incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo y ocho motores y la garantía de proveer repuestos para las aeronaves durante cinco años.

Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

En diciembre de 2024, Argentina firmó un acuerdo con los Estados Unidos -país que el Gobierno de Milei considera, junto con Israel, su principal aliado en materia de política exterior- para que el país suramericano acceda a tecnología avanzada en comunicaciones, equipos y armamento para el programa F-16.