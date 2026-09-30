Tennessee se prepara para ejecutar a la primera mujer en el estado desde 1820

El caso de Pike, de 50 años y en el corredor de la muerte del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville, desde que tenía 21, ha llamado la atención internacional. Solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde 1976, la última de ellas la mujer trans Amber McLaughlin, en enero de 2023 en Misuri, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

"No tengo miedo de morir. Me den o no clemencia, me siento en paz", indicó Pike en una carta enviada el lunes a NBC después de que Lee rechazara el último intento de clemencia de sus abogados, que pidieron al más alto tribunal del país que detenga la ejecución basándose, entre otros argumentos, en su trastorno de estrés postraumático derivado de los abusos físicos y sexuales que sufrió desde su infancia.

Aseguró además en la carta que sólo está "nerviosa por el proceso" de la inyección letal.

"No creo que alguien deba matarme para enseñarme que matar a alguien está mal", señaló además a NBC.

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de su compañera del programa de capacitación Job Corps Colleen Slemmer, cometido en enero de 1995 en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. Pike tenía entonces 18 años y actuó junto a su novio, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson.

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Slemmer, de 19 años, fue golpeada y herida con un cortador de cajas y un pequeño cuchillo de carnicero, y le tallaron un pentagrama en el pecho durante el ataque.

Shipp, que entonces tenía 17 años y no podía ser condenado a muerte, recibió cadena perpetua, mientras que Peterson testificó contra Pike y Shipp y recibió libertad condicional a cambio de su cooperación.

Durante su estancia en aislamiento en el corredor de la muerte, Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, que, según sus abogados, contribuyeron a su estado mental durante el asesinato y no fueron presentados ante el tribunal en la fase de sentencia.

Sus abogados también han alegado que sufrió abusos sexuales y físicos desde su infancia.

Gaile Owens también estuvo en el corredor de la muerte en Tennessee, pero no tuvo contacto con Pike, y en 2010 el gobernador Phil Bredesen cambió su sentencia a cadena perpetua.

De acuerdo con medios locales, Pike rechazó tener una comida especial, que conceden a todo recluso previo a ser ejecutado. No obstante, sí pidió a las autoridades tener guardias femeninas cuando sea trasladada desde la prisión a la cercana institución de máxima seguridad, dentro de las 24 horas previas a su ejecución y un equipo de ejecución también de mujeres.

Entre 1973 y diciembre de 2025 se impusieron 179 nuevas condenas a muerte a mujeres, el mayor número en California (28), seguida de Texas (19), según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Las mujeres representan alrededor del 2 % de las personas condenadas a muerte desde 1976.

La primera mujer ejecutada fue Jane Champion, ahorcada durante la época colonial, mientras que la primera mujer ejecutada por el Gobierno federal fue Mary Surratt, ahorcada en 1865 por su participación en la conspiración para asesinar al presidente Abraham Lincoln.