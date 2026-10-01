Uruguay y Catar firman un acuerdo para actuar en conjunto en mediaciones para la paz

El ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano firmó el mencionado documento este jueves en Montevideo junto al ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi.

"Para nosotros es muy importante interactuar con los grandes protagonistas que hoy intermedian en todos los conflictos. Hemos firmado un acuerdo de cooperación para actuar en conjunto en algunas grandes mediaciones. Uruguay con su prestigio, que no es solamente región, sino que es global, puede cooperar en reducir enfrentamientos y reducir conflictos", dijo Lubetkin a la prensa.

Asimismo, recordó que Suiza y Noruega son otros "grandes actores" de los procesos de paz y apuntó que un tema "que va madurando" es que estos dos países junto a Catar y Uruguay formen un diálogo de a cuatro para afrontar la problemática.

Lubetkin indicó que allí Uruguay podría ver de qué manera puede ayudar a bajar las tensiones que existen y recordó que "si no hay paz tampoco hay desarrollo económico, ni desarrollo social".

Por otro lado, el canciller se refirió a la situación de Israel y Palestina y remarcó que para Uruguay "solo la política de los dos Estados puede darle serenidad y paz al pueblo israelí y paz y serenidad al pueblo palestino".

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En concordancia con esto, habló también sobre la reciente decisión del Gobierno de nombrar como nuevo embajador en Palestina a Marcos Carámbula, quien fuera representante, senador, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado e intendente del departamento (provincia) de Canelones.

En ese último cargo, el político de 78 años tuvo como secretario general al actual presidente de la República, Yamandú Orsi, quien luego lo reemplazó.

"Estamos mandando a una figura cristalina, de referencia, de confianza del presidente de la República y de muchos de los actores políticos del país para que de una mano", explicó Lubetkin.

Y añadió: "Cuál va a ser esa mano no lo sé. Nosotros estamos dando una señal. Pero no la aislemos del conjunto de movimientos que estamos haciendo. No la aislemos de este movimiento que acabamos de hacer hoy ni todo lo que estamos haciendo en Naciones Unidas".