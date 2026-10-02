El brent se mantiene en 102 dólares tras la liberación de barriles anunciada por el G7

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,06 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 102,31 dólares.

El brent se estabilizó mientras los inversores analizan el anuncio de los países del G7, que acordaron hoy liberar de manera coordinada 100 millones de barriles de petróleo y diésel a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) durante los próximos cuatro meses.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien convocó la reunión por videoconferencia del grupo, afirmó que las medidas acordadas "deberían hacer bajar los precios" de los combustibles y que no habrá "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7 (además de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón).

En paralelo al anuncio del G7, el precio medio del diésel alcanzó este viernes un nuevo máximo histórico en el Reino Unido de 200,01 peniques (2,32 euros) el litro, superando por primera vez la barrera de las dos libras, ante la presión sobre el suministro de carburantes por la guerra en Oriente Medio.

La analista de mercado de Forex.com Fiona Cincotta indicó hoy en un comentario en su web que "el cambio clave en el mercado petrolero radica en la transición de la interrupción del suministro de crudo a la disponibilidad de productos refinados", y las posibles liberaciones de existencias "ejercen una mayor presión sobre los precios".