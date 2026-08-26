¿Por qué baja el crudo y suben los combustibles en Paraguay? Petropar explica

El titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, señaló que la reciente caída del 2,3% registrada en el precio del crudo todavía no tendrá un impacto inmediato en los valores de las naftas y el diésel comercializados en nuestro país.

Wilka explicó que existe una diferencia entre el comportamiento del crudo y el de sus derivados. “Hubo un leve descenso en el precio del crudo, no así en los derivados”, afirmó.

Según el titular de Petropar, agosto se caracterizó por una fuerte volatilidad en las cotizaciones. Recordó que, desde el inicio de la guerra hasta julio, el mercado experimentó oscilaciones tanto al alza como a la baja, mientras que durante el actual mes los derivados se mantuvieron en niveles elevados.

Wilka dio como ejemplo el comportamiento de los precios del diésel y las naftas, que, durante el tiempo que lleva la guerra en Oriente Medio, continuaron altos pese a las bajas observadas en determinados momentos en la cotización del crudo.

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Escasez de productos terminados presiona los precios

El titular de Petropar también señaló como uno de los principales factores la escasez de productos terminados. Explicó que la oferta disponible actualmente no logra cubrir la elevada demanda, situación que mantiene alta la cotización internacional de los derivados del petróleo.

“Tenemos un descalce en la oferta y la demanda que hace que los precios sigan siendo altos”, sostuvo.

A su criterio, será necesario que la oferta se recupere para que el mercado pueda comenzar a normalizar sus valores.

Petropar justifica aumento de combustibles

El titular de Petropar argumentó que el reciente reajuste de los precios de los combustibles de la petrolera estatal responde a las compras de reposición realizadas a valores elevados en el mercado internacional.

En ese sentido, explicó que una baja puntual del crudo no necesariamente se refleja de inmediato en los precios que pagan los consumidores, debido a que las empresas comercializadoras deben considerar los costos de reposición y la evolución de los derivados.

Wilka sostuvo que la normalización de los precios no será inmediata. Indicó que se necesita un periodo más prolongado para que el mercado internacional recupere un equilibrio entre la oferta y la demanda.

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También mencionó la necesidad de que la flota marítima mundial vuelva a operar a un ritmo similar al registrado antes de la guerra. “Hay una flota que tiene que empezar a moverse a un ritmo previo a la guerra para que esto se normalice”, manifestó.