La bolsa de São Paulo sube un 2,6 % en la última sesión antes de las elecciones brasileñas

El corro paulista ganó un 4,7 % en el acumulado de la semana, pese a la incertidumbre en torno a los comicios presidenciales y legislativos, que hoy provocó una enorme volatilidad bursátil.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un leve 0,08 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,215 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Sin embargo, en la semana, la divisa brasileña retrocedió un 0,6 % respecto al billete verde.

Los operadores financieros recibieron con optimismo los últimos sondeos de intención de voto, que muestran al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, separados por apenas unos pocos puntos.

El primogénito del líder ultraderechista es el favorito del mercado, ya que ha prometido un "tijeretazo" en el gasto público y los impuestos si se impone en las urnas.

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También influyó en los agentes de bolsa el buen humor externo y la fuerte subida de la petrolera estatal Petrobras, cuyas acciones se anotaron entre un 2,8 % y un 3,2 %.

La compañía brasileña anunció este viernes el hallazgo de más petróleo en el pozo exploratorio Morpho, frente al litoral amazónico del país, donde ya había identificado hidrocarburos en agosto.

Con todo, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la operadora de seguros de salud Hapvida (+11,9 %), del fabricante de cosméticos Natura (+10,4 %) y de la empresa azucarera y energética Raízen (+9,4 %).

En la otra de la cara de la moneda, la red minorista Pão de Açúcar y la agencia de viajes CVC Brasil encabezaron las pérdidas de la jornada, al ceder un 4,8 % y un 2,8 %, respectivamente.

El volumen financiero superó los 43.700 millones de reales (8.400 millones de dólares / 7.450 millones de euros) en la sesión, en unos 4,8 millones de operaciones, cifras por encima de lo habitual.