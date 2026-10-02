La Policía brasileña descarta existencia de amenazas contra sedes diplomáticas de EE.UU.

“Se adoptaron de inmediato las medidas pertinentes y, hasta el momento, no se han encontrado indicios que corroboren los riesgos señalados inicialmente, ni se ha identificado a ningún sospechoso de estar vinculado a organizaciones criminales”, aclaró la institución en un comunicado.

La fuerza de seguridad dijo que ejecutó, de forma preventiva, dos órdenes de registro e incautación en São Paulo y en los alrededores del Distrito Federal, para investigar las presuntas amenazas que llevaron a la Embajada de Estados Unidos en Brasilia a suspender repentinamente todos los servicios consulares de manera indefinida por “motivos de seguridad”.

La legación estadounidense instó además a sus ciudadanos a evitar desplazarse tanto a la sede diplomática como a sus consulados, medida preventiva a la que se sumó también la representación de Australia.

Según la institución, las actuaciones policiales se dieron en el marco de una investigación confidencial realizada en colaboración con agencias de inteligencia extranjeras y los agentes se encuentran analizando los equipos de comunicación e informáticos incautados para determinar los pasos a seguir.

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Suspensión dos días antes de elecciones

La decisión se produce a dos días de la celebración de las elecciones presidenciales, que se celebrarán este domingo y tienen como principales contendientes al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

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Horas después del anuncio estadounidense, el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, afirmó que la decisión no tiene fundamento y sugirió que podría tratarse de una posible injerencia de Washington en el proceso electoral.

Lula mencionó durante toda la campaña su preocupación por una posible injerencia de Trump, quien ya impuso aranceles contra buena parte de las exportaciones brasileñas y sanciones contra jueces de la Corte Suprema.

Esto, en un intento por entorpecer el juicio por golpe de Estado contra Bolsonaro padre en 2025 y que acabó con su condena a 27 años que cumple en prisión domiciliaria.

El Gobierno estadounidense, aliado del bolsonarismo, también declaró terroristas a las bandas criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) en un gesto aplaudido por Flávio Bolsonaro, partidario de incluir a Brasil en el Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por el republicano.