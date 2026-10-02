Papa León XIV pide proteger el arte humano frente a la IA

En un mensaje publicado este viernes en redes sociales, el papa León XIV expresó su deseo de una “alianza” entre la Iglesia Católica y los artistas e instituciones culturales para “resguardar nuestra humanidad” ante el auge del contenido producido por inteligencias artificiales.

“En esta era de inteligencia artificial, se torna urgente distinguir el arte humano de lo que las máquinas producen”, reza el mensaje del pontífice. “Hay una diferencia ontológica, incluso antes que una diferencia estética, entre el arte y lo que una máquina puede generar a través de cálculos estadísticos basados en millones de imágenes creadas por otros”.

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“Los algoritmos carecen de la chispa de la humanidad”, subraya el texto.

El papa y la IA

En repetidas ocasiones en los últimos meses, el papa León XIV ha expresado preocupación por el impacto social, cultural y político del auge de las inteligencias artificiales e insta a la sociedad internacional a ser consciente tanto de las oportunidades como de los peligros que estas pueden representar.

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En mayo de este año, el papa publicó la encíclica Magnifica humanitas (Magnífica humanidad, en latín), en la que aboga por la preservación de la dignidad humana ante los avances de esa nueva tecnología

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Más recientemente, el pontífice alertó contra el peligro de delegar a la inteligencia artificial decisiones que “corresponden a la conciencia humana”.

Estas declaraciones del papa León XIV se producen en un contexto internacional en que se ha generado una creciente preocupación sobre los avances de la inteligencia artificial y su posible impacto sociopolítico o en materias de seguridad, lo que ha llevado a muchos sectores a clamar por el establecimiento de medidas para regular su desarrollo.