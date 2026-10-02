Putin ordenó a sus militares que abandonen "las reglas" de la guerra, según Zelenski

Según el líder ucraniano, su homólogo ruso ha dado la orden de que "ya no hay reglas" a fin de recuperar la ventaja en el conflicto.

Desde un refugio antiaéreo en una escuela recién alcanzada por un dron ruso, Zelenski declaró el jueves al FT que los servicios de inteligencia ucranianos han obtenido información que asegura que Putin ha eliminado las restricciones que regían los ataques aéreos.

"Dijo que ahora no hay reglas", subrayó Zelenski, en referencia a la información de inteligencia que incluía comunicaciones interceptadas de funcionarios del Kremlin.

Según Zelenski, Putin dio la orden en septiembre, cuando Rusia comenzó a intensificar sus ataques aéreos contra Kiev, alcanzando escuelas y hospitales.

Esta última campaña rusa responde a los ataques ucranianos contra refinerías, puertos y almacenes en territorio ruso, los cuales han provocado escasez de combustible y aumentado la sensación de inseguridad en las ciudades y centros turísticos del país, dice hoy el FT.

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La escalada de la guerra aérea contrasta con la línea del frente, prácticamente estática, en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas han tenido dificultades para avanzar y han sufrido grandes bajas.

Zelenski explicó que, al principio de la guerra, Moscú centraba sus ataques principalmente en instalaciones energéticas y militares, a lo que Ucrania respondió de la misma manera, pero ahora los drones rusos también alcanzan escuelas y centros de telecomunicaciones.

El lunes, uno de estos drones impactó contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev.

El Ministerio de Educación de Ucrania ha documentado más de 4.700 ataques rusos contra instituciones educativas, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha verificado ataques a más de 3.000 centros sanitarios desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en 2022.