Ucrania ataca una refinería y el mayor depósito de combustible de Europa, según medios

Según testigos, durante la noche se escucharon explosiones en el parque de depósitos de Transneft, que se encuentra en la región de Samara, precisa el canal Astra.

Ese parque incluye el que la propia compañía considera el mayor nudo de tanques (LPDS Samara) de todo el continente -más de 1,6 millones de metros cúbicos de petróleo-, según el portal Meduza, además de estaciones de bombeo.

Dichas instalaciones, que tienen más de 200 hectáreas de superficie, reciben petróleo de cuatro oleoductos procedentes de Siberia, la república de Tatarstán, la región de Orenburgo y Kazajistán.

El Ministerio de Defensa ruso sólo confirmó que Samara fue objeto de ataques con drones enemigos, mientras las autoridades locales informaron sobre el cierre del aeropuerto regional.

Mientras, el gobernador de la región de Volgogrado, Andréi Bocharov, comunicó "un ataque masivo contra la infraestructura industrial", que según Astra, incluye a una refinería y la empresa química Kaustik, donde se habrían declarado incendios.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, quien aseguró la víspera que su país no tiene déficit de combustible, prohibió recientemente la publicación en los medios de datos sobre los volúmenes de exportación y procesamiento de las refinerías del país, decenas de las cuales han sido atacadas por Kiev en los últimos meses.

De hecho, Putin admitió el jueves que dichos ataques han costado a Rusia aproximadamente un 1 % del PIB nacional, con lo que reconoció que Kiev consiguió "parcialmente" su objetivo.

En total, según Defensa, las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 646 aparatos no tripulados de ala fija sobre trece regiones de la parte europea del país, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.