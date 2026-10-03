Lula y Bolsonaro se dan un baño de masas en São Paulo en la víspera a los comicios

Mientras que el oficialismo ocupó el centro, con una caminata que comenzó en la Avenida Paulista y siguió hasta una de las plazas principales de la ciudad, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro encabezó una marcha de motocicletas entre dos localidades del interior del estado.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo, de los cuales 34 millones se encuentran en el estado de São Paulo, en donde ambos candidatos decidieron cerrar su campaña para las presidenciales y legislativas de este domingo.

Bajo un sol intenso, Lula avanzó a bordo de un camión de sonido luciendo su característico sombrero Panamá y agarrando las manos de una multitud vestida de rojo que se lanzaba sobre el vehículo para tocarlo.

Acompañado por su candidato a la gobernación del estado de São Paulo, Fernando Haddad, y las candidatas al Senado, Marina Silva y Simone Tebet, el líder progresista llamó a los presentes a ir a las urnas “con mucha tranquilidad, sabiendo que de un lado está la democracia y la soberanía”, y "del otro lado, la barbarie y la corrupción”.

Miles de personas se acercaron con banderas y camisetas con la frase "Brasil es de los brasileños", uno de los lemas de gestión del mandatario desde que Donald Trump impuso tarifas a gran parte de las importaciones del país para torpedear el juicio que enfrentaba Bolsonaro padre y que acabó con una condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

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Beatriz Pimenta, una joven de 24 años que estuvo presente en la manifestación, afirmó a EFE que vota a Lula porque cree en "un Brasil soberano" y considera que el actual mandatario es "el político más fuerte para impedir una intervención de Estados Unidos".

A través de sus redes sociales, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) reaccionó a la masiva convocatoria con una foto cenital de la caminata y escribió "DataPovo" ('DataPueblo'), un juego de palabras frente a la encuestadora Datafolha y a los sondeos que lo ubican por debajo de su rival en el estado paulista.

Por su parte, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, acompañado por el gobernador del estado de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas, encabezó una marcha de motocicletas entre las localidades de Santa Bárbara d'Oeste y Americana, a unos 130 kilómetros de la capital.

Allí, miles de simpatizantes acompañaron el recorrido de un punto al otro con motos, autobuses y caravanas de automóviles, ondeando banderas de Brasil y luciendo pancartas en respaldo al aspirante de extrema derecha y a su padre.

Bolsonaro hijo se saludó con sus seguidores en un clima marcado por los reclamos de libertad para los calificados por la multitud como "presos políticos", entre los que figura el propio Jair Bolsonaro y los condenados por el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Durante el transcurso de la marcha, miles de personas se agolparon en los puentes sobre la carretera o siguieron a la caravana con sus vehículos por las rutas adyacentes tocando sus bocinas y exhibiendo banderas brasileñas por las ventanillas.

La campaña de Flávio cierra esta tarde con otra marcha de motocicletas en Río de Janeiro, en donde este domingo emitirá su voto en una escuela de la zona norte.

Para la primera vuelta, el líder progresista obtiene un 45 % de los votos válidos, mientras que el senador ultraderechista consigue el 40 %, excluyendo votos blancos y nulos, según una de las últimas encuestas, divulgada este jueves.

En caso de que este domingo ninguno de los candidatos alcance el 50 % de los votos válidos, se disputará una segunda ronda el 25 de octubre.