Acusan a Ministerio israelí de no controlar adecuadamente a los pilotos extranjeros

La emisora explica, citando documentos clasificados, cómo en 2025 y 2024 se alertó de que este Ministerio no estaba ejerciendo sus responsabilidades para controlar la seguridad en materia de aviación.

La cadena informa de que, en 2021, se transfirió el control de seguridad sobre los pilotos extranjeros del Shin Bet (el servicio de inteligencia interna israelí) a la Autoridad de Aviación Civil (AAC), dependiente del Ministerio de Transportes. En 2024, el contralor estatal elaboró un informe en el que se afirmaba que Transportes no estaba cumpliendo con la decisión.

El informe derivó en la creación de un equipo en mayo de 2024 del Consejo de Seguridad Nacional junto a Transportes, la AAC, el Shin Bet, el Mosad (la inteligencia exterior) y Finanzas para revisar el sistema de seguridad en materia de aviación en el país e implementar cambios.

Tras un año de discusiones, marcadas por la presión del Consejo y el Shin Bet a Transportes, el primero apeló al ministerio a implementar medidas para cumplir con su responsabilidad y dotar a Aviación de los recursos necesarios para ello.

Aunque funcionarios de Transportes se opusieron a la transferencia, el apoyo a la medida de la ministra, Miri Regev, terminó dando paso a su oficialización en 2025.

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"A mediados de 2025, el primer ministro (Benjamín) Netanyahu fue quien resolvió el asunto y determinó que la responsabilidad en el tema se transferiría de manera inequívoca al Ministerio de Transporte y a la ministra Regev y al personal de seguridad del ministerio, a pesar de que ellos mismos se opusieron", informa la Radio del Ejército.

La cadena asegura que pese a la falta de recursos, Transportes se ha encargado desde entonces de estos controles de seguridad, y sostiene que el ministerio nunca ha pedido apoyo al Shin Bet o al Mosad para llevar a cabo su labor.

Consultados al respecto de esta información por EFE, portavoces del Ministerio de Transportes israelí no se han pronunciado.

La publicación de la Radio del Ejército se produce días después de que Hamam al Hammami, copiloto en el vuelo Flydubai FZ1073 que se dirigía a Tel Aviv, atacara a su compañero en cabina con un hacha en un avión lleno de viajeros israelíes y tratara de estrellarlo.

Las directrices de seguridad israelíes impiden que pilotos de estados con los que no mantiene relaciones diplomáticas, como Omán, puedan volar al país.