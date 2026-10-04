Alcalde de Guayaquil "evoluciona favorablemente" tras salir de prisión para operarse

"Al día de hoy el señor alcalde Aquiles Alvarez evoluciona favorablemente, según lo esperado", señaló Cueva en su cuenta de X.

El abogado agregó que será el equipo médico el que determine, en función de su evolución, el día y la hora en que reciba el alta hospitalaria.

Alvarez permanece en prisión desde febrero y, en marzo, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro. Pese a estar privado de libertad, continúa formalmente como alcalde de Guayaquil, aunque sus funciones son ejercidas de manera subrogante por la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

El funcionario fue operado la noche del pasado viernes después de que los exámenes realizados en un hospital privado de Guayaquil determinaran que tenía inflamada la vesícula y que debía ser intervenido ese mismo día.

Alvarez había sido trasladado al centro médico desde la cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad del país construida por Daniel Noboa, a semejanza del modelo carcelario salvadoreño para albergar a líderes criminales y donde él está recluido desde marzo.

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El viernes, Cueva explicó que la intervención sería laparoscópica y que, si no se presentaban complicaciones, el tiempo estimado de recuperación sería de unas 48 horas antes de su eventual regreso a prisión.

Sobre el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador pesan dos sentencias de primera instancia. Una de tres años, por no tener en su tobillo un dispositivo de vigilancia electrónica que se le había ordenado llevar; y otra de seis años y nueve meses por la distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, un caso vinculado a su negocio familiar de estaciones de servicio.

Además, es investigado por presunto lavado de dinero en una segunda causa vinculada a sus empresas de venta de combustibles.