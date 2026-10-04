Bajo las bombas rusas en Kiev, Merz arropa a Zelenski con ayuda y acuerdos millonarios

En tres ocasiones escuchó las alarmas por bombardeo ruso el canciller en su visita a Kiev, donde, acompañado de su ministra de Economía, Katharina Reiche, y una decena de empresarios, el líder germano experimentó por qué en la capital ucraniana se vive como "en una ciudad del frente", según la expresión del diario capitalino The Kyiv Independent.

En uno de esos bombardeos, un dron impactó este domingo en el Puente Norte de la capital, hiriendo a dos personas, a unos cinco kilómetros de donde se encuentra la Embajada de Alemania en Kiev y cerca del edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania, dañado el lunes por un sistema no tripulado.

En la tercera y última planta de dicho edificio, que se encuentra a escasos metros de la Embajada de Alemania en Ucrania, aún se observan los daños de la deflagración y las llamas.

Ya es habitual que Kiev sufra bombardeos a plena luz del día, no sólo durante la madrugada y la noche, pero se mantienen los ataques nocturnos y en esta última madrugada la Fuerza Aérea de Ucrania derribó 123 drones de los 135 con los que Rusia atacó.

"Señor Putin, pare usted esta guerra sin sentido. Estamos dispuestos a hablar sobre el final de la guerra, pero estos ataques bárbaros contra Ucrania deben parar", pidió Merz en unas declaraciones a la prensa junto a Zelenski, ante el dañado edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania.

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Ambos pasearon por la ciudad, rindieron tributo a los caídos en la defensa del país invadido por Rusia y, en rueda de prensa, pusieron de relieve la importancia de ayudar a Ucrania en su causa.

Según Zelenski, "la alternativa" a ayudar a Ucrania es no apoyar la defensa de los ucranianos, algo que terminaría por "acercar" las fronteras de Rusia a la Unión Europea (UE).

Precisamente para apoyar a Zelenski se personó este domingo Merz en un viaje sorpresa cuyo mensaje resumió el canciller al llegar a la estación de trenes con este mensaje: "Podéis seguir contando con nuestra ayuda".

En su encuentro, Merz y Zelenski presentaron un paquete alemán de ayuda valorado en 1.300 millones de euros y centrado en el sector energético antes del invierno y, entre otros ámbitos, la defensa antiaérea, un aspecto crítico de la resistencia de Ucrania.

Mayor fue el volumen de los 15 acuerdos y documentos "de cooperación sobre seguridad, producción, adquisiciones, pedidos a la industria alemana y proyectos conjuntos" a los que se refirió Zelenski, pues están valorados en 8.500 millones de euros, indicó el jefe de Estado.

Entre estos acuerdos se enmarca el alcanzado entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y la empresa germana Diehl Defence, fabricante del sistema antiaéreo IRIS-T.

Firmaron un "memorando de cooperación" por el cual Kiev comprará miles de misiles interceptores para esos equipos, activos en territorio ucraniano.

Además de la adquisición de esos misiles, también figura entre los acuerdos la compra de munición para artillería, radares y drones interceptores, según la agencia ucraniana Ukrinform.

"El Ministerio de Defensa también firmó un contrato para ubicar en Alemania la producción de drones ucranianos destinados a la Guardia Nacional", señaló Ukrinform.

La firma de buena parte de esos acuerdos y documentos tuvo lugar en el marco del Foro Empresarial Ucraniano-Germano celebrado en Kiev, una cita que fue algo más que "una conferencia económica", según dijo Reiche, pues, nada más llegar a Kiev, "cayeron drones".