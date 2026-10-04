Brasil decidirá las elecciones en segunda vuelta, con Flávio Bolsonaro a la cabeza

El resultado del hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, fue una sorpresa y superó con creces las previsiones de todos los sondeos de intención de voto, que vaticinaban una ligera victoria del mandatario progresista.

Flávio recibió 56 millones de votos, cinco millones más que su padre en la primera vuelta de 2022.

En cambio, Lula perdió cuatro millones de votos y se desinfló en regiones clave, como Minas Gerais, segundo colegio electoral del país y considerado un estado bisagra donde históricamente siempre ha sido necesario ganar para llegar al Palacio de Planalto.

El resultado de este domingo fue el más polarizado en una primera vuelta desde el regreso de la democracia a Brasil en 1985, con dos candidatos que acapararon un 92 % de los votos, a gran distancia del tercero, el escritor y psiquiatra Augusto Cury, un debutante en política que se quedó con el 2,89 %.

La diferencia entre Bolsonaro y Lula fue de 2,2 millones de votos.

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La victoria del abanderado del Partido Liberal (PL), de 45 años, se reflejó en las elecciones legislativas y regionales, en las que los partidos de derecha ampliaron su poder en el mapa político brasileño.

En el Senado, el PL duplicó su bancada hasta los 28 escaños, un tercio de la Cámara Alta, lo que permitirá el avance de proyectos legislativos de la derecha y puede abrir la puerta a la destitución de jueces del Tribunal Supremo, institución cuya imagen está cuestionada por un gran escándalo de corrupción.

El PL también ganó fuerza en los gobiernos regionales, que gozan de una amplia autonomía. En São Paulo, el estado más poblado de Brasil, un aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, salió reelegido con mucha holgura frente a Fernando Haddad, un exministro de Lula que lanzó su candidatura por deseo expreso del gobernante.

Tras conocerse los resultados, un sonriente Flávio Bolsonaro interpretó que la única lectura de la primera vuelta es que "Brasil quiere cambio".

"La palabra es cambio. Brasil no aguanta más", dijo un Bolsonaro que auguró el "fin de la era" del Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Lula en 1980.

Las elecciones de Brasil están siendo un escenario importante de la doble campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por impulsar el avance de las fuerzas de derecha en América Latina y por contener el avance de China en la región.

La reacción del presidente argentino, Javier Milei, fue inmediata. "La libertad avanza en Brasil", expresó el líder libertario al felicitar a Bolsonaro, a quien arropó en persona en el acto de lanzamiento de su campaña el pasado julio.

En los últimos meses, Trump, aliado de la familia Bolsonaro, ha protagonizado una escalada de tensiones con el Gobierno brasileño, que se ha materializado con la adopción de una serie de medidas que Lula ha interpretado como un intento de injerencia en los comicios.

Entre las medidas en mención, figuran la imposición de aranceles, el retiro del visado a la embajadora brasileña en Washington y la declaración como "terroristas" de las dos mayores bandas de narcotraficantes de Brasil, una decisión criticada por Lula y aplaudida por Bolsonaro, quien tiene la seguridad pública como una de sus banderas electorales.

Este domingo, el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, anunció que la institución ha abierto una investigación preliminar para aclarar si Estados Unidos trató de interferir en el proceso electoral.

No obstante, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, aseguró que "hasta el momento" no existe "ningún indicio concreto" de interferencia internacional en ninguna de las salas o equipos usados durante el proceso electoral.