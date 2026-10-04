Bulgaria vigila un carguero a la deriva y sin tripulación en el mar Negro

Según un comunicado del Ministerio de Defensa búlgaro, la misión llevada a cabo con dos helicópteros Cougar de la Fuerza Aérea y especialistas de la Armada duró menos de dos horas.

Los especialistas ubicaron el buque a motor Emil a 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al este del cabo Shabla.

El carguero, de 292 metros de eslora y bandera de Liberia, fue atacado repetidamente por drones los pasados 5 y 6 de agosto mientras se encontraba cerca de Odesa.

Los impactos provocaron un incendio a bordo y graves daños, incluido el colapso de los sistemas de propulsión. Sus 11 tripulantes fueron evacuados ilesos.

Desde entonces, la embarcación ha permanecido sin control en la zona económica exclusiva de Rumanía, hasta que las corrientes marinas comenzaron a arrastrarla hacia el sur, adentrándose en aguas de soberanía económica búlgara.

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La Armada de Bulgaria ha emitido una alerta de navegación marítima sobre la presencia del navío y mantiene un dispositivo de vigilancia continua, preparado para intervenir si empeoran las condiciones de seguridad en la ruta.

Según registros del portal marítimo MarineTraffic, el buque es gestionado por la naviera alemana Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG.

Por su parte, la publicación especializada Lloyd's List señaló que, tras las incursiones de agosto, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que el mercante transportaba "carga militar".

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las corrientes del mar Negro han arrastrado hacia la costa búlgara decenas de minas aeromarítimas, así como más de 60 drones o restos de aparatos no tripulados que han tenido que ser neutralizados por las fuerzas navales de la OTAN.