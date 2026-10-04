Cuatro miembros del clan Bolsonaro aseguran sus bancas en las legislativas de Brasil

A falta de confirmarse el desenlace de la carrera presidencial disputada por Flávio Bolsonaro, que irá a la segunda vuelta contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, el balance para la familia del exmandatario deja, hasta el momento, cuatro victorias confirmadas de los siete aspirantes que optaban a cargos legislativos nacionales y regionales, todos por el Partido Liberal (PL).

Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente inhabilitado políticamente, aseguró su plaza en el Senado en representación del Distrito Federal de Brasilia, con el 29 %, la más votada, con más de 900.000 papeletas.

Coincidirá en el pleno de la Cámara Alta con su hijastro, Carlos Bolsonaro, quien venció con el 25 % de los votos (2 millones de votos), por detrás de Carol de Toni, también del PL, en el estado de Santa Catarina, uno de los grandes bastiones del bolsonarismo.

Elegido siete veces concejal de Río de Janeiro, Carlos da así el salto a la política nacional en el Senado.

Por su parte, Renato Bolsonaro, hermano del exmandatario, obtuvo una banca de diputado por São Paulo, mientras que Jair Renan, el hijo varón más joven del expresidente y concejal en Balneário Camboriú desde 2024, representará a Santa Catarina, también en la Cámara baja.

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Resta definir que sucederá con Rogéria Bolsonaro, exmujer del líder ultraderechista, que pelea por un espacio en la Cámara baja por el estado de Río de Janeiro.

Por su parte, Marcelo, primo de Jair, y Valéria, esposa de un primo segundo, continúan en carrera por un lugar en la Asamblea Legislativa de São Paulo.

El exmandatario que gobernó Brasil entre 2019 y 2022 está inhabilitado políticamente hasta 2030 y cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo.

Su hijo Eduardo, que vive en Estados Unidos por ser víctima de lo que llamó una "persecución política y judicial", fue condenado por coaccionar a la Corte Suprema tras gestionar con el Gobierno de Donald Trump sanciones contra Brasil.

El candidato a presidente Flávio fue investigado, mientras que Carlos sigue bajo investigación, ambos por desvío de recursos públicos.

Los dos hermanos han estado en la mira de la Fiscalía por supuestamente haber contratado funcionarios fantasma en sus gabinetes y quedarse con una cuota de su salario, lo que se conoce como 'rachadinha'.