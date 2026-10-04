De la Espriella expresa su apoyo a Flávio Bolsonaro durante el recuento electoral

"Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda", escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El presidente colombiano le envió un "abrazo grande" a Bolsonaro, a quien calificó como un "amigo".

Según los resultados oficiales divulgados con el 64 % del censo escrutado, Bolsonaro suma un 49,58 % de los votos, mientras que Da Silva tiene un 42,25 %.

Si el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro termina con más del 50 % de los sufragios, ganará en primera vuelta y se convertirá en el próximo presidente del país a partir de 2027.

Sin embargo, si ninguno alcanza esa barrera, se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados el próximo 25 de octubre.

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Cerca de 159 millones de brasileños estaban llamados hoy a las urnas para elegir la fórmula presidencial, así como los gobernadores de los 27 estados brasileños, los 513 diputados federales y dos tercios del Senado, así como para renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

La campaña, que empezó oficialmente el pasado 16 de agosto, se ha desarrollado en medio de una alta polarización entre el progresismo que lidera Lula y la ultraderecha que abandera Flávio Bolsonaro, heredero político de su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo.