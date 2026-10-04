EEUU retira todos sus bombarderos de base aérea en Reino Unido tras incidente de seguridad

"Si bien la seguridad operativa nos impedía confirmar el movimiento de nuestros activos y fuerzas en tiempo real, ahora podemos informar que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en la base de la RAF en Fairford han regresado a sus bases de origen en los Estados Unidos", detalló la fuente sin especificar las razones de la retirada.

En la víspera, las autoridades británicas confirmaron la detención, el pasado 1 de octubre, de un ciudadano británico-iraní relacionado con un presunto complot terrorista contra la base militar aérea de Fairford.

El pasado 27 de septiembre, cinco sospechosos -todos ellos jóvenes británicos de entre 22 y 25 años y vecinos de Londres- fueron detenidos en las cercanías de la base bajo sospecha de delitos de terrorismo y posteriormente liberados bajo fianza.

El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró que existían "sólidos indicios" de la participación iraní en el presunto complot cerca a la base militar en mención, que es utilizada conjuntamente por Estados Unidos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había señalado a un "actor extranjero" tras la alerta de seguridad desencadenada por las furgonetas que se encontraron cerca de la base.

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RAF Fairford ha sido utilizada en los últimos meses por bombarderos estadounidenses, después de que el Reino Unido autorizara a Washington a utilizar bases británicas para ataques "defensivos" contra Teherán durante el conflicto en Oriente Medio.

Según la fuente de Defensa, "el personal que opera la flota de bombarderos de Estados Unidos -incluidos los B-1, B-2 y B-52- permanece listo para ejecutar capacidades de ataque global de precisión (incluso mediante operaciones con despegue y aterrizaje en el territorio continental de EE.UU.) en cualquier lugar y momento".