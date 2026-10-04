Ejército yemení anuncia inicio gran ofensiva para recuperar territorio en manos de hutíes

El portavoz castrense yemení, Majid al Nuzaili, dijo en un discurso televisado que las Fuerzas Armadas yemeníes han iniciado lo que denominó la "batalla por la liberación", bajo las órdenes del presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial y comandante en jefe, Rashad al Alimi.

Pocas horas antes, el líder del Gobierno yemení reconocido internacionalmente había ordenado operaciones militares para recuperar los territorios restantes del país en manos de los hutíes, asegurando que la decisión llega "tras haberse agotado todas las oportunidades para la desescalada".

El portavoz militar insistió en que la campaña tiene como objetivo "recuperar todo el territorio nacional, restaurar la soberanía del país y poner fin" a lo que el Gobierno califica como el golpe de Estado hutí.

Al Nuzaili afirmó que la ofensiva busca "aliviar el sufrimiento" de los yemeníes y restablecer el orden constitucional, al tiempo que acusó a los hutíes de "dañar el tejido social" del Yemen y de extender sus amenazas más allá de las fronteras nacionales.

Indicó que las fuerzas gubernamentales "están comprometidas a proteger a los civiles y evitar daños a los residentes en las zonas donde se desarrolla la operación".

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Además, instó a los combatientes hutíes a deponer las armas y regresar a sus hogares, asegurando que el Gobierno les ofrece un "retorno seguro" y un lugar en el Yemen si abandonan el grupo.

La campaña militar "refleja la responsabilidad constitucional y moral" del Gobierno de proteger al Yemen y a su pueblo, y que continuará con el objetivo de restaurar la autoridad estatal y garantizar la vigencia de la Constitución y el Estado de derecho, añadió el portavoz.

En el campo de batalla, las fuerzas gubernamentales y los hutíes llevan semanas de intensos combates en varios frentes, sobre todo en Taiz (suroeste).

Los rebeldes hutíes lanzaron a principios de septiembre una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení y lograron hacerse con la inmensa mayoría de la costa meridional del país árabe, lo que les ha permitido dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

La ofensiva fue respondida por una campaña de bombardeos liderada por Arabia Saudí -país que lidera la coalición internacional contra los hutíes desde que tomaron la capital Saná en 2014- y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines, pero hasta el momento los hutíes han logrado consolidar sus logros sobre el terreno.