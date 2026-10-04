El glamour se consolida como indispensable en la capital francesa

Este domingo, Valentino fue el claro ejemplo de ello. El responsable de sus colecciones, Alessandro Michele, unió exuberancia y glamour, gracias a los cortes de sus prendas y los colores utilizados.

En una histórica biblioteca, junto a la Universidad de la Sorbona, mujeres y hombres desfilaron con lo último de Michele en una colección que llevaba el título de 'Antibliblioteca'.

La mujer, además de escotes, en más de un caso, portaba plumas, así como estampados. El hombre, por su parte, apuesta por mezclas curiosas y en cuanto a formas y colores se revela más discreto, con chaquetas cruzadas y camisetas, entre otras propuestas.

Colores vivos como el fucsia, el rojo o el amarillo estuvieron presentes, así como un barroquismo en el apartado de las joyas.

El vestido que cerró el desfile fue un modelo en rojo, icónico color del fundador de la casa, Valentino Garavani (1932-2026), con una cola plisada en suave rosa y lazo negro en el centro.

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Por otro lado, en Mugler se vio la tercera colección del portugués Miguel Castro Freitas.

Los vestidos son la pieza angular, junto a los pantalones, sin olvidar las chaquetas. Siluetas que desprenden un estilo asociado con la casa, y en concreto con su creador, y la idea de una mujer diosa.

Entre sus colores, verdes, marrones, burdeos, grises y negro.

La firma que cerró la jornada fue Jean Paul Gaultier, donde Duran Lantink, responsable de la dirección creativa desde el pasado año, tuvo el mundo tribal como referente.

Propuestas sexis y glamurosas no faltaron, como los sostenes puntiagudos, que recordaban, aunque en versión más minimalista, a los que creara Gaultier en la década de los 90 del pasado siglo.

También se vio una convivencia de simetría y asimetría, con volúmenes en más de un caso generosos, así como apliques metálicos en varias de las prendas.

Los volantes y los drapeados en algunos vestidos se hicieron presentes, así como los shorts y los trajes de baño.