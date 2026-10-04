El ultraderechista López Aliaga vuelve a ganar elecciones a alcalde de Lima, según sondeo

López Aliaga, candidato y líder del partido Renovación Popular, que hace apenas cuatro meses fue el tercero más votado en las elecciones presidenciales, cumplió con los pronósticos que lo situaban como gran favorito para ganar nuevamente los comicios municipales.

El sondeo realizado por la encuestadora Datum para América Televisión, que tiene un margen de error del 3 %, da a López Aliaga el primer lugar con 31,2 %, seguido de los derechistas Francis Allison (Avanza País), con 25,2 %; y Carlos Bruce (Somos Perú), con 15,9 %; y Daniel Urresti (Podemos Perú), con 8,7 %.

López Aliaga ganó las elecciones municipales de 2022 para ser el alcalde de Lima para el período 2023-2026 pero dimitió en 2025 para ser candidato presidencial, y pese a que fue elegido senador, renunció también a ser parlamentario para tratar de volver a la alcaldía.

El candidato y líder de Renovación Popular, al igual que decenas de alcaldes en el país, busca eludir la prohibición para renovar mandato al presentarse en el número dos de la lista de su partido, mientras que su candidato titular a la alcaldía renunció y le dejó la vía libre para acceder de nuevo al cargo de manera indirecta, mediante esta sucesión.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral, tiene pendiente dictaminar la legalidad de la estratagema usada por López Aliaga para volver a la alcaldía, pues de lo contrario debería ser la número tres en la lista la que asumiese el cargo en lugar de López Aliaga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, hasta el momento las autoridades electorales han permitido que López Aliaga hiciese campaña electoral como si se tratase del candidato titular de su partido en la publicidad electoral y que participase en el debate electoral con los demás candidatos, que denuncian una "reelección encubierta".

Pese a ello, 'Porky', como se le conoce popularmente a López Aliaga, reiteró este domingo su desconfianza hacia las autoridades electorales e insistió sin pruebas consistentes en sus denuncias de supuesto "fraude" cometido en su contra en las elecciones presidenciales, cuando en la primera vuelta hubo grandes retrasos en la apertura de locales de votación en Lima, su bastión electoral, y él se quedó a muy pocos votos de pasar a la segunda vuelta.

En estos comicios, que llegan apenas cuatro meses después de las elecciones presidenciales y a los que estaban convocados más de 26,3 millones de peruanos, se escogen a las autoridades locales que tendrá el país andino para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

Se prevé un escrutinio de los votos lento, después de una jornada electoral que se desarrolló sin incidentes salvo un atentado con explosivos en un colegio de la población de Sorochuco, de la norteña región de Cajamarca, donde el sufragio quedó suspendido.

La explosión generó un incendio que no causó heridos pero dejó daños en la infraestructura escolar, lo que ha sido condenado por las autoridades electorales al calificarlo como un atentado aún por esclarecer, mientras que la Fiscalía ha iniciado las investigaciones para determinar a los responsables.