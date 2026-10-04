India y Pakistán convocan a sus respectivos diplomáticos tras un enfrontamiento fronterizo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India tildó en un comunicado el sábado a última hora de "infundadas y malintencionadas" las alegaciones sobre el incidente ocurrido el pasado viernes en el sector de Ferozepur, en el estado indio de Punyab, y presentó además una "enérgica protesta" por la continua facilitación de infiltraciones desde suelo paquistaní.

Según la versión india, tres individuos se infiltraron en su territorio y, a pesar de las múltiples advertencias de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) para que regresaran, continuaron avanzando hacia la valla limítrofe, por lo que los agentes "se vieron obligados a enfrentarse a ellos al representar una amenaza inminente para la seguridad".

Nueva Delhi instó al Gobierno paquistaní a investigar estas actividades de contrabando de drogas y la presunta "complicidad" de sus fuerzas de vigilancia fronteriza, exigiendo que se tomen medidas definitivas para evitar movimientos no autorizados.

Este movimiento diplomático es la respuesta directa a la convocatoria realizada el sábado por Islamabad, que citó al representante indio para protestar por lo que calificó como un uso de fuerza letal "totalmente injustificado".

Según las autoridades paquistaníes, las tropas indias actuaron sin previo aviso en el distrito de Kasur contra tres residentes de una aldea local que estaban desarmados, causando la muerte de dos hombres (Azmat Rasool y Mohsin Jatt) y dejando a un tercero herido. Pakistán rechazó "categóricamente" que se tratara de infiltrados.

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Este nuevo roce agrava las ya tensas relaciones entre ambas potencias nucleares, deterioradas desde agosto de 2019, cuando Nueva Delhi revocó el estatus de autonomía especial de la parte de Cachemira bajo su administración. Islamabad respondió rebajando los lazos diplomáticos y suspendiendo el comercio bilateral.

En mayo de 2025, ambos países protagonizaron un breve pero intenso enfrentamiento militar tras un ataque contra turistas en la Cachemira india. La India dejó entonces en suspenso el Tratado de las Aguas del Indo y restringió los cruces fronterizos, a lo que Pakistán respondió con medidas recíprocas.