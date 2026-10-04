Jair Bolsonaro está "ansioso, pero con confianza" en las elecciones, según su esposa

"Mi marido está bien, gracias a Dios. Está un poquito ansioso, pero con confianza", dijo Michelle a periodistas tras votar en un colegio electoral en Lago Sur, un distrito de alto poder adquisitivo de Brasilia.

Michelle Bolsonaro es candidata a un escaño en el Senado y lidera las encuestas de intención de voto en el Distrito Federal de Brasilia.

Jair Bolsonaro fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por haber tramado un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, por motivos de salud, en marzo pasado la Justicia le autorizó a cumplir la condena en régimen de prisión domiciliaria, en la casa que comparte con su esposa.

El pasado diciembre, el expresidente nombró a su hijo Flávio Bolsonaro como su sucesor y candidato para disputarle la jefatura de Estado a Lula en las elecciones que se celebran este domingo.

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Las encuestas dibujan un panorama muy igualado entre ambos candidatos y prevén que este domingo ninguno superará el 50 % de los votos, por lo que se tendría que celebrar una segunda vuelta dentro de tres semanas.

El futuro penal de Jair Bolsonaro también está en juego en las elecciones, ya que su hijo ha prometido que lo sacará de la cárcel si llega al poder.

Este domingo, más de 158 millones de votantes están habilitados para elegir al futuro presidente, así como los 27 gobernadores regionales, los 513 diputados, dos tercios del Senado y los representantes en las asambleas legislativas regionales.