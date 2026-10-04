Líder yemení anuncia operaciones militares para recuperar territorios en manos de hutíes

Al Alimi aseguró en un discurso televisado que su postura hoy es "asumir la responsabilidad nacional de enfrentar a la milicia terrorista hutí", señalando que esta decisión "se toma tras haberse agotado todas las oportunidades para la desescalada".

Asimismo, destacó que se da el paso "ante la persistencia de armas fuera de la autoridad del Estado y frente a la amenaza terrorista constante contra la soberanía de la República, la seguridad de sus ciudadanos, la estabilidad de la región y las rutas marítimas internacionales".

El líder yemení del Gobierno reconocido internacionalmente indicó que había ordenado a las fuerzas armadas, a los servicios de seguridad y a otras formaciones militares iniciar las operaciones conforme a los planes aprobados, hasta lograr la "liberación" del país del control hutí.

La campaña no va dirigida contra los habitantes de Saná, Saada, Al Hudeida, Amran, Dhamar, Ibb ni de otras zonas bajo control hutí, ni tampoco contra ninguna secta o tribu, sino que su objetivo es "restaurar las instituciones estatales y someter las armas a la autoridad del Estado".

Este anuncio supone un cambio de los preparativos gubernamentales previos para una campaña militar hacia una declaración explícita de operaciones destinadas a recuperar los territorios controlados por los rebeldes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al Alimi afirmó que el Gobierno había concedido tiempo y oportunidades para la paz, pero acusó a los hutíes de responder con más movilizaciones, ataques, secuestros y amenazas contra la población civil, así como de utilizar a niños en los combates.

Instó a los civiles residentes en zonas bajo control hutí a mantenerse alejados de instalaciones militares, concentraciones de tropas y líneas de suministro, y a evitar que sus hijos sean reclutados.

Además, reiteró que la oferta gubernamental de amnistía y "retorno seguro" sigue vigente para todo aquel que deponga las armas, deje de combatir junto a los hutíes y regrese a su hogar siguiendo los procedimientos anunciados.

Por otro lado, señaló que el Gobierno ha ordenado la puesta en marcha de un programa operativo para acompañar la campaña militar, con el fin de que las instituciones estatales reanuden sus labores de inmediato en las áreas que vuelvan a estar bajo control gubernamental.

También agradeció a Arabia Saudí -país que lidera la coalición internacional en apoyo al Gobierno contra los rebeldes desde 2014- su apoyo político, económico y militar, e instó a los socios internacionales a respaldar a las fuerzas armadas y a las instituciones estatales del Yemen.

"La victoria no se medirá, en última instancia, por el número de ciudades recuperadas, sino por el restablecimiento de la seguridad para la población civil, el retorno de las familias desplazadas y la prevención de un nuevo conflicto", sostuvo.

El anuncio se produce tras semanas de intensificación de los combates en Taiz (suroeste) y otros frentes, y coincide con medidas gubernamentales para movilizar fuerzas y recursos destinados a una campaña más amplia contra los hutíes, quienes tomaron Saná en 2014 y controlan amplias zonas del norte y el oeste del Yemen.

Los rebeldes lanzaron a principios de septiembre una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení y lograron hacerse con la inmensa mayoría de la costa meridional del país árabe, lo que les ha permitido dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.