Los conservadores británicos defienden al sector empresarial al comenzar su congreso anual

Al comenzar esta cita anual, la líder "tory", Kemi Badenoch, publicó un ensayo titulado "El camino correcto", en el que sostiene que el "próximo Ejecutivo conservador tendrá un principio fundamental: son las empresas y no el gobierno las que generan crecimiento".

Según el texto, los "tories" lograrían el crecimiento a través de recortes de impuestos, la eliminación de trabas burocráticas y la reducción de la administración pública.

Subraya que en la política y en el gobierno hacen falta personas dispuestas a decir que "no".

Los partidos políticos deben reclutar ahora a quienes tengan la determinación de decir que no a buenas causas cuando "simplemente no existen los recursos para hacerlo todo", agrega el ensayo, en clara referencia al alto nivel de endeudamiento que tiene el Reino Unido y que dificulta tomar medidas que requieren fondos del Estado.

Además, en una intervención en el comienzo del congreso, Badenoch dijo a las bases que los conservadores deben ofrecer un plan claro allí donde el actual primer ministro laborista, Andy Burnham, carezca de él, y aseguró que las promesas del jefe del Gobierno "se quedarán en nada".

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"Keir Starmer (ex primer ministro laborista) no tenía un plan. Por eso se ha marchado. Andy Burnham tampoco tiene uno, y por eso sé que los anuncios que está haciendo se quedarán en nada. Tenemos que ser diferentes: diferentes al Partido Laborista y diferentes al partido que éramos hace dos años", subrayó Badenoch, que asumió como líder de la formación tras la derrota de la misma en las elecciones de 2024.

"Cuando ganemos las próximas elecciones —y lo haremos—, necesitaremos empezar a trabajar a pleno rendimiento desde el primer momento. Tendremos que estar preparados desde el día uno, habiendo demostrado ya a la ciudadanía qué tipo de gobierno seremos; por eso hoy he publicado 'El camino correcto'", dijo.

La semana pasada, Burnham presentó en el congreso anual laborista celebrado en Liverpool una serie de reformas estructurales destinadas a aliviar el coste de vida y redefinir los servicios esenciales del país.

Entre las principales medidas destaca la creación de un Servicio Nacional de Asistencia que proporcionará atención personal gratuita a las personas mayores, financiado mediante ajustes en el sistema de pensiones a partir de 2030.

Asimismo, Burnham abogó por devolver al control público sectores como el agua y la energía, con el fin de proteger a los ciudadanos frente a las fluctuaciones del mercado.