Los hutíes de Yemen dicen que aviones de combate saudíes lanzaron 106 ataques en 24 horas

"En las últimas 24 horas, aviones de combate saudíes han llevado a cabo 106 incursiones aéreas y ataques con misiles contra objetivos civiles en la capital, Saná, y en las gobernaciones de Yauf, Taiz, Amran, Hajjah y Saada", afirmó el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en un comunicado difundido en Telegram, sin que Riad se haya pronunciado por el momento.

Sarea añadió que en la ofensiva se emplearon "aviones F-15 y Typhoon".

El mismo portavoz aseguró que desde el inicio de la actual escalada, el número de incursiones por parte de la coalición militar liderada por Arabia Saudí asciende a 1.516.

El anuncio de los hutíes, respaldados por Irán, se produce después de que Riad afirmara que apoyaría la amplia ofensiva anunciada el domingo por el Ejército yemení para "eliminar" la amenaza rebelde en Yemen y contra el territorio e instalaciones energéticas saudíes.

Horas antes, el Gobierno yemení reconocido internacionalmente había ordenado operaciones militares para recuperar los territorios en manos hutíes, que, por su parte, amenazaron con continuar sus ataques contra bases militares e instalaciones petroleras saudíes.

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El sábado, los rebeldes reivindicaron ataques con misiles y drones contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Riad.

Los hutíes mantienen una campaña de ataques este verano contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí, país al que imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo, lo que ha llevado al mayor productor de petróleo de la OPEP a crear alianzas multinacionales de defensa conjunta para proteger sus intereses económicos.

Los insurgentes han tomado posiciones estratégicas en la costa occidental de Yemen, después de lanzar hace un mes una ofensiva a gran escala contra provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení.

Las posiciones conseguidas han permitido a los hutíes dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

La ofensiva fue respondida con una campaña de bombardeos de la coalición militar capitaneada por Riad y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines.