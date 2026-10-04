Los nacionalistas mantienen el poder en Bosnia-Herzegovina, según resultados preliminares

En las elecciones por la presidencia colegiada y tripartita del país, los actuales integrantes Denis Bećirovic, un socialdemócrata que ocupa el cargo como representante de la comunidad bosniaca (musulmana), y Zeljka Cvijanovic, en representación de los serbobosnios, lideran el recuento, junto con la candidata nacionalista croata Darijana Filipovic, que sustituiría a Zeljko Komisic.

Becirovic, del Partido Socialdemócrata (SDP), se impone con el 38,03 frente al 34,25 % de su rival, Bakir Izetbegovic, lider del Partido de la Acción Democrática (SDA).

Cvijanovic, miembro de la Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD), gana con el 55,6 %, duplicando el apoyo de su contrincante del Partido Democrático Serbio (SDS), Marinko Bozovic (26,8 %).

Filipovic, de la Unión Democrática Croata (HDZ BiH). con el 48,19 %, gana con el 48,19 % sobre Slaven Kovacevic (28,8 %), del Frente Democrático (FD).

El Parlamento Estatal, el SDA conquistó el 31,53 %, seguido del SDP (15,47 %) y el HDZ BiH y sus aliados, que suman 13,36 %.

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En la votación para el parlamento de la República Srpska -el ente serbobosnio que, junto a la Federación de Bosnia y Herzegovina, la entidad de bosniacos (musulmanes) y croatas, conforman el Estado descentralizado surgido de los Acuerdos de Paz de Dayton (1995) para poner fin a la guerra bosnia (1992-1995)- el gobernante SNSD quedó primero con el 38,93 %, seguido del opositor Movimiento por una Srpska Segura (PSS), con el 14,19 %.

En el parlamento de la Federación de Bosnia y Herzegovina, con el 89,45 por ciento de los votos escrutados, el SDA obtuvo un 30 %, la alianza de carácter multiétnica encabezada por el SDP quedó con el 15,27 % y el HDZ BiH ocupará el 13,89 por ciento.

La participación en las urnas se situó en torno al 42 %, casi diez puntos menos que el 51,45 % registrado en los comicios anteriores, celebrados en 2022, según declaró en rueda de prensa el presidente de la CIK, Jovan Kalaba.

El complejo mapa político de este país candidato a la adhesión a la Unión Europea seguirá así marcado por los partidos asociados a las principales comunidades nacionales.