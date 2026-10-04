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04 de octubre de 2026 a la - 17:45

Los nacionalistas mantienen el poder en Bosnia-Herzegovina, según resultados preliminares

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Skopie, 4 oct (EFE).— Los tres partidos nacionalistas que dominan la política en Bosnia-Herzegovina se perfilan como los ganadores de las elecciones generales celebradas este domingo, según los resultados preliminares del recuento parcial de los votos, informó la Comisión Electoral (CIK) del país balcánico.

Por EFE
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En las elecciones por la presidencia colegiada y tripartita del país, los actuales integrantes Denis Bećirovic, un socialdemócrata que ocupa el cargo como representante de la comunidad bosniaca (musulmana), y Zeljka Cvijanovic, en representación de los serbobosnios, lideran el recuento, junto con la candidata nacionalista croata Darijana Filipovic, que sustituiría a Zeljko Komisic.

Becirovic, del Partido Socialdemócrata (SDP), se impone con el 38,03 frente al 34,25 % de su rival, Bakir Izetbegovic, lider del Partido de la Acción Democrática (SDA).

Cvijanovic, miembro de la Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD), gana con el 55,6 %, duplicando el apoyo de su contrincante del Partido Democrático Serbio (SDS), Marinko Bozovic (26,8 %).

Filipovic, de la Unión Democrática Croata (HDZ BiH). con el 48,19 %, gana con el 48,19 % sobre Slaven Kovacevic (28,8 %), del Frente Democrático (FD).

El Parlamento Estatal, el SDA conquistó el 31,53 %, seguido del SDP (15,47 %) y el HDZ BiH y sus aliados, que suman 13,36 %.

En la votación para el parlamento de la República Srpska -el ente serbobosnio que, junto a la Federación de Bosnia y Herzegovina, la entidad de bosniacos (musulmanes) y croatas, conforman el Estado descentralizado surgido de los Acuerdos de Paz de Dayton (1995) para poner fin a la guerra bosnia (1992-1995)- el gobernante SNSD quedó primero con el 38,93 %, seguido del opositor Movimiento por una Srpska Segura (PSS), con el 14,19 %.

En el parlamento de la Federación de Bosnia y Herzegovina, con el 89,45 por ciento de los votos escrutados, el SDA obtuvo un 30 %, la alianza de carácter multiétnica encabezada por el SDP quedó con el 15,27 % y el HDZ BiH ocupará el 13,89 por ciento.

La participación en las urnas se situó en torno al 42 %, casi diez puntos menos que el 51,45 % registrado en los comicios anteriores, celebrados en 2022, según declaró en rueda de prensa el presidente de la CIK, Jovan Kalaba.

El complejo mapa político de este país candidato a la adhesión a la Unión Europea seguirá así marcado por los partidos asociados a las principales comunidades nacionales.