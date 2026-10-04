Lula y Flávio Bolsonaro votan en una jornada electoral pacífica y sin incidentes

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, comentó en rueda de prensa que el proceso electoral se realiza de forma pacífica, "sin incidentes graves que comprometan el proceso de votación o la seguridad de los electores".

En esa misma línea, un balance preliminar del Tribunal Superior Electoral divulgó que las votaciones se desarrollan sin contratiempos en todo el país, aunque todavía no ha informado de datos parciales de participación.

El órgano electoral detalló que solo 421 urnas electrónicas tuvieron que ser sustituidas debido a fallos técnicos, lo que representa cerca del 0,07 % del total disponible en el país.

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival de la oposición, fue el primer aspirante a la jefatura del Estado en votar.

Lo hizo unos 20 minutos después de la apertura de las urnas en una escuela en Río de Janeiro, acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro.

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Vestido con una camisa amarilla clara y un adhesivo con el número 22 en el pecho, su número en la urna, el legislador dijo que Brasil "necesita un cambio" y que espera que los ciudadanos den "un voto de protesta contra la era de atraso".

Tras cumplir con su compromiso electoral en Río, está previsto que el candidato viaje a Brasilia para acompañar el escrutinio.

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección al frente del Partido de los Trabajadores, votó hacia las 09:15 hora local (12:15 GMT) en una escuela en la periferia de São Paulo.

Lula acudió luciendo camisa blanca y sombrero Panamá, acompañado de su esposa Rosângela 'Janja' da Silva y flanqueado por algunos de sus aliados políticos.

"Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña", expresó a la salida del recinto electoral.

Tras votar, el gobernante aguardará la difusión de los datos oficiales en un hotel de la ciudad de São Paulo.

El último sondeo de la firma Datafolha refleja un empate técnico entre Lula y Bolsonaro, con 45 % de la intención de voto contra 42 %.

Por otra parte, el psiquiatra y escritor de libros de autoayuda Augusto Cury fue el último aspirante a la Presidencia en votar y lo hizo en una escuela en el interior del estado de São Paulo.

El candidato, que llegó a alcanzar un 11 % de la intención de voto a fines de agosto, defendió su proyecto político, el cual considera que es "el más inteligente de la historia de un candidato a la Presidencia" brasileña.

A inicios de septiembre, los números de Cury comenzaron a caer y las encuestas más recientes le asignan un 3 % del respaldo electoral.

El exgobernador de Goiás, el conservador Ronaldo Caiado, de 77 años, votó alrededor de las 11:00 hora local (14:00 hora GMT).

Tras sufragar, defendió haber presentado una candidatura "de manos limpias" y abogó por "colocar orden en el país, dar dignidad al pueblo y librarlo de la violencia".

El ultraderechista antisistema Renan Santos, de 42 años, ejerció el voto cerca de las 10:30 hora local (13:30 hora GMT) en una escuela de la zona sur de São Paulo.

Antes de ingresar a la escuela, criticó la falta de propuestas durante la campaña y calificó la contienda como "la elección más bizarra desde la redemocratización".

El exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, votó a las 09:00 hora local (12:00 hora GMT) y afirmó que independientemente del resultado continuará "su lucha" política.

Los colegios electorales abrieron a las 08:00 hora local (11:00 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 17:00 (20:00 GMT) para recibir el voto de más de 158 millones de ciudadanos habilitados para elegir la fórmula presidencial, además de los 27 gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes legislativos regionales.