Merz pide a Putin en Kiev que pare su "guerra sin sentido"

"Señor Putin, pare usted esta guerra sin sentido. Estamos dispuestos a hablar sobre el final de la guerra, pero estos ataques bárbaros contra Ucrania deben parar", dijo Merz en unas declaraciones a la prensa junto al edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania, recientemente atacado por Rusia con un dron.

En la tercera y última planta de dicho edificio, que se encuentra a escasos metros e la Embajada de Alemania en Ucrania, aún se observan los daños de la deflagración y las llamas causadas por el dron ruso.

"Hoy, en un domingo pacífico, hay alarmas de ataque aéreo en Kiev", lamentó el canciller sobre el día de su visita sorpresa a la capital ucraniana.

"Aquí se comenten todos los días crímenes de guerra", abundó el jefe del Gobierno alemán en alusión, entre otras cosas, a los ataques rusos contra la infraestructura ucraniana.

Ucrania "se prepara para el invierno, apelo al presidente y a los dirigentes de Rusia a que paren esta guerra", dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Podemos hablar, pero primero que callen las armas", insistió.

Merz llegó este domingo en una visita sorpresa a Kiev cuyo programa no se ha hecho público por motivos de seguridad, según confirmaron a EFE fuentes de la Cancillería Federal.

A su llegada, el jefe del Gobierno alemán hizo saber que su visita, en la que le acompaña su ministra de Economía y Energía, Katharina Reiche, y una delegación de una decena de empresas de armamento y del sector energético, era una muestra de apoyo al país invadido por Rusia.