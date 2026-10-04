Milei felicita a Flávio Bolsonaro por su ventaja sobre Lula en la primera vuelta en Brasil

"La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula", escribió Milei ante el resultado que adelanta al candidato opositor por sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas", agregó Milei, para concluir con su habitual arenga "viva la libertad, carajo".

La publicación del presidente argentino incluyó una foto suya junto a Bolsonaro y un estandarte que ponía: "La victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo".

El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 47,31 % de los votos, y el dirigente progresista, con el 44,83 %, fueron los dos más votados en una primera vuelta sin opciones por los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4 % y 57,2 millones de votos.