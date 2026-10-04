ONG denuncia revictimización de preso político detenido y liberado de nuevo en Venezuela

"Repudiamos la revictimización contra Jesús Suárez, tachirense excarcelado este viernes en el estado Táchira, detenido nuevamente este domingo en el estado Portuguesa y luego liberado. Esto atenta contra la estabilidad emocional de quienes han pasado años tras las rejas", dijo la coalición -en un mensaje en su cuenta de X-.

Suárez fue detenido en 2024 acusado de estar vinculado con una "trama conspirativa" que buscaba "atentar" contra el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de Venezuela.

La Justicia ordenó su excarcelación el pasado viernes, un día después de que los tribunales condenaran a diez personas y absolvieran a otras cuatro por esta causa, entre ellas la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel.

La hermana de Suárez, Alix, explicó -en un video difundido por la ONG en redes sociales- que su hermano fue detenido durante la mañana de este domingo en un punto de control en el estado Portuguesa (centro), luego de haber salido la tarde del sábado desde Táchira (oeste) con destino a Caracas para acudir a la audiencia a la que fue citado para cerrar el caso.

Horas después, Suárez fue liberado, según informó -en X- el Comité por la Libertad de Los Presos Políticos (Clipp).

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El activista y defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, resaltó entonces, en la misma red social, la importancia de que hayan garantías para las víctimas.