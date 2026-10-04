Perú elige autoridades locales en comicios con controversia por la "reelección encubierta"

Desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) comenzaron a abrir los más 10.700 de centros de votación instalados en el territorio peruano, que recibirán electores a lo largo de diez horas, hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT), momento en que se cerrarán las urnas y comenzará un escrutinio que se prevé lento y que puede demorar varios días hasta tener resultados concluyentes.

En Lima, el excandidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga es el favorito para volver a ser alcalde de la capital peruana pese a que la Constitución prohíbe repetir mandato, una polémica que también se da en decenas alcaldes que buscan una "reelección encubierta" sin que las autoridades electorales se hayan pronunciado hasta ahora en contra.

López Aliaga, candidato y líder del partido Renovación Popular, ganó las anteriores elecciones para ser alcalde de Lima para el período 2023-2026, pero en 2025 dimitió para ser candidato presidencial, donde quedó tercero y fue escogido senador; función a la que también renunció para tratar de regresar a la alcaldía pese a estar prohibido.

Al igual que López Aliaga más de 130 alcaldes en todo el país buscan esquivar la ley y lograr una "reelección encubierta".

La vía empleada es presentarse en el número dos de la lista de su partido, con el objetivo de que el candidato a alcalde, que ocupa el primer lugar de la lista, renuncie y así tener el camino libre para, en caso de ganar, asumir el cargo de manera indirecta, por sucesión.

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Frente a López Aliaga hay dos candidatos que podrían dar la sorpresa si concentrasen el voto contra el favorito, que son los derechistas Carlos Bruce (Somos Perú) y Francis Allison (Avanza País), que han sido ministros de Vivienda y actualmente son alcaldes de los distritos limeños de Surco y Magdalena del Mar, respectivamente.

La campaña a nivel nacional también ha estado marcada por la violencia, con el asesinato de la comunicadora y candidata a gobernadora de la región andina de Áncash Susy Aponte, conocida como 'La China Polo', a la que un sicario venezolano mató de un disparo en la cabeza tras haberse hecho popular por su programa en redes sociales de denuncias contra autoridades.

Otro de los sucesos que ha marcado el fin de semana electoral ha sido la muerte del candidato indígena Sundi Simon Kamarampi, que se presentaba a la alcaldía del distrito de Pastaza, en la región amazónica de Loreto.

El aspirante falleció este viernes en un accidente fluvial dentro de sus actividades de campaña y el accidente provocó que habitantes de dos comunidades indígenas del distrito impidieran que el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pudiera dejar el material electoral para el domingo.

La ONPE denunció ante el Ministerio Público y la Policía Nacional lo ocurrido, pues señaló que algunos de los comuneros iban armados.

En Perú el voto es obligatorio entre los 18 y 64 años, bajo multas que oscilan entre los 27,50 soles (8 dólares) y los 110 soles (32 dólares).

Desde que las elecciones locales de Perú se celebran desde 2002 con el actual formato, ningún partido nacional ha logrado trascender de manera amplia en diferentes zonas del país, pues los movimientos regionales han dominado la escena en los departamentos.