Rusia luchará por cada centímetro de Donetsk, dice el Kremlin

“Incluso por medio punto porcentual o por una centésima de punto porcentual (del territorio de Donetsk vamos a luchar). Es parte de la Federación Rusa. Aquí no hay nada que discutir”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública del país.

Peskov afirmó que tal y como ha declarado antes el presidente ruso, Vladímir Putin, Rusia preferiría alcanzar sus objetivos por medios pacíficos.

“Pero mientras eso no es posible, lucharemos y lo haremos con toda nuestra fuerza”, aseguró.

Asimismo agregó que aquellos que albergan planes de “asestar un golpe demoledor a Rusia, pagarán un precio por ello”, como el que paga ahora Ucrania.

Previamente esta semana el jefe del Kremlin cifró en un 11% el territorio de Donetsk bajo control ucraniano.

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Putin dijo que en Ucrania estiman que pueden conservar ese territorio durante otro año y medio y en Europa aumentan ese plazo a dos años.

“Nosotros creemos que eso (la pérdida de control ucraniano sobre Donetsk) ocurrirá mucho antes en vista del avance de nuestras tropas”, afirmó el mandatario ruso en unas declaraciones realizadas el 1 de octubre.