Sánchez mantiene contactos sobre convocatoria electoral con todos los escenarios abiertos

Sánchez sigue manteniendo contactos este domingo con miembros de su Ejecutivo y de su partido (PSOE) para decidir, tras las manifestaciones por la vivienda que están teniendo lugar en todo el país durante el fin de semana, si convoca ya las elecciones previstas para 2027.

Desde el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó, con el 'no' del conservador PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts, los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno, Sánchez ha tenido conversaciones con ministros y dirigentes socialistas para conocer su opinión sobre los pasos que debería dar.

Esos contactos, según informaron a EFE fuentes del Gobierno, prosiguen este domingo y han incorporado un análisis sobre las manifestaciones que se sucedieron este sábado por toda España reclamando soluciones a la crisis de la vivienda y pidiendo la convocatoria de una huelga general.

La reacción de la ciudadanía, según aseguran tanto desde Moncloa (sede del Ejecutivo) como desde el PSOE, es muy relevante para la decisión final y Sánchez sigue dando vueltas a una solución.

En el PSOE es mayoritaria la opinión de que disuelva ya las Cortes y convoque elecciones, aunque fuentes socialistas señalaron a EFE que creen que las dos opciones (convocar ya o seguir) tienen un 50 % de posibilidades.

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Si Sánchez decidiera convocar elecciones lo antes posible, este lunes debería anunciarlo para que el decreto correspondiente se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.

A partir de entonces empezarían a contar los 54 días que fija la ley electoral para la jornada de votación, que sería el 29 de noviembre.

Por el contrario, si se decanta por mantener la legislatura, lo previsible es que explique qué piensa hacer para intentar que las medidas rechazadas por el Congreso, que contenían protección frente a los desahucios y prórrogas de los contratos de alquiler, puedan convertirse en realidad.

A la espera de que haya alguna comparecencia sobrevenida para informar de su decisión y de que eso pueda alterar su agenda, Sánchez tiene previsto acudir a primera hora de este lunes a la inauguración en Madrid del Congreso del Instituto de Empresa Familiar.

También tiene una cita internacional el miércoles, ya que en Split (Croacia) se celebrará la cumbre MED9, que reúne a los líderes de los países europeos del Mediterráneo.

Mientras, los cinco ministros de Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición que encabeza Sánchez, y representantes de los partidos del espacio se reunieron este domingo para analizar la situación de la vivienda y con la incógnita de quién será su cabeza de lista para las próximas elecciones.

En esa reunión, que fue telemática, se decidió que los cuatro partidos involucrados en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes) anunciarán el próximo 17 de octubre la hoja de ruta de su nuevo proyecto político, con el nombre de Frente Amplio, incluyendo a su candidato o candidata para las elecciones generales.

Por su parte, el vicesecretario general del conservador Partido Popular (PP), Miguel Tellado, dijo en un vídeo remitido a los medios que Sánchez "sigue tumbado en el diván de la Moncloa" ordenando "encuestas a toda prisa" y le reclamó que no se lo piense más y "apriete el botón" para convocar ya las elecciones.

Según la secretaria general de la formación izquierdista Podemos, Ione Belarra, "la gente no quiere elecciones", sino "soluciones" al problema de la vivienda, por lo que exigió al Gobierno que elabore un real decreto "ambicioso" que contemple la expropiación de los fondos buitre, el cierre de los pisos turísticos y la bajada de alquileres por ley.

Unas 2.000 personas, según la estimación policial, participaron hoy en la concentración de Salamanca (noroeste) y medio millar desafiaron a la lluvia y asistieron en Badajoz (oeste) a la manifestación convocada por una vivienda digna.