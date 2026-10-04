Suspenden centro de votación en el norte de Perú por un incendio

El Ministerio Público informó en redes sociales que la Fiscalía Penal de Turno de Celendín realiza diligencias en la Institución Educativa David Sánchez Infante, ubicada en el distrito de Sorochuco, para verificar junto con la Policía Nacional los daños en el inmueble tras un incendio ocurrido al interior del colegio.

"Se coordinan acciones junto con las autoridades electorales para que el sufragio continúe en otros espacios y no se afecte el derecho al voto de los ciudadanos", señaló tras constatar que no hay heridos.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, expuso en una rueda de prensa que supuestamente un explosivo fue detonado dentro del colegio y, del mismo modo, anunció que hasta el momento no hay que lamentar daños humanos.

Añadió que debido al incidente se tuvo que suspender la elección por el riesgo que supone para los votantes entrar al edificio dañado.

Medios locales de la zona indicaron que el incendio se produjo cuando había ciudadanos votando, alrededor de las 11:30 de la mañana (16:30 GMT), y que el humo y fuego comenzaron tras escuchar detonaciones explosivas.

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Por otro lado, el Ministerio Público anunció que durante las elecciones regionales y municipales se han registrado a nivel nacional, hasta el momento, 153 incidentes y 33 detenidos en distintas regiones del país.

Los casos comprenden la presunta comisión de delitos como coacción, distribución de propaganda electoral, suplantación de identidad del votante y expendio de bebidas alcohólicas.