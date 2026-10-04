Trump arremete contra Fox News por minimizar la cobertura de sus mítines electorales

Trump señaló en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social al programa 'Fox & Friends', que se emite todas las mañanas, por omitir el acto electoral que protagonizó anoche en el estado de Ohio, así como otros que encabezó durante la semana en Alabama, Texas y Oklahoma.

"Nuestra gente quiere ver nuestros mítines e informes sobre nuestros mítines en Fox News, o rápidamente dejará de verlo (¡como estoy haciendo yo en este momento!). Fox pasa más tiempo hablando con comunistas, socialistas y 'Dumócratas' -juego de palabras en inglés entre 'democrat' y 'dumb' (estupido)-, a menudo sin réplica, y MAGA no está, por decirlo suavemente, contento", afirmó el mandatario.

Además, aseguró que, si continúan minimizando la cobertura, los índices de audiencia del canal conservador caerán, recordando que la emisora ya sufrió pérdidas de espectadores en el pasado al distanciarse de su movimiento político en momentos electorales clave.

Trump también lamentó la presencia de analistas y colaboradores de perfil progresista en la pantalla y vinculó la postura de la cadena a decisiones internas de la directiva de Fox News.

Pese a las protestas del presidente, Fox News ofreció anoche la señal en directo del mitin de Trump en Ohio, que se enmarca en una campaña de actos electorales que busca movilizar a sus bases a un mes de las elecciones de medio mandato.

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El Partido Republicano podría perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado en los comicios del 3 de noviembre, lo que limitaría profundamente la capacidad de gobernar de Trump durante los dos últimos años de su segundo mandato.