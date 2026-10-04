Trump pierde apoyo entre los votantes latinos a un mes de las legislativas, según sondeo

Según el sondeo, un 59 % del electorado latino, en el que Trump registró un significativo avance en las presidenciales de 2024, preferiría que los demócratas controlaran el Congreso frente al 35 % que optaría por los republicanos.

Un 78 % de votantes latinos desaprueba la gestión de Trump en lo relativo al costo de vida, un 74 % en el tema económico, el 68 % en materia de política exterior y un 69 % respecto a las políticas de inmigración.

El sondeo, realizado entre el 21 y el 28 de septiembre con una muestra de ochocientos votantes latinos registrados, indica que un 58 % desaprueba la gestión en materia de seguridad fronteriza promovida por Trump, quien ha hecho del control migratorio un eje de su mandato.

Mientras un 83 % apoya la deportación de todos los inmigrantes indocumentados que han cometido delitos graves, solo un 37 % respalda la expulsión de todos los indocumentados y dos tercios opinan que las medidas de control migratorio han ido demasiado lejos.

Los encuestados se mostraron preocupados por las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un 31 % dijo que ellos mismos o alguien cercano ha empezado a llevar consigo un documento de identidad y un 27 % declaró conocer a alguien que ha sido deportado o detenido en los últimos dos años.

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Casi dos tercios de los votantes latinos consideran que las políticas del presidente han perjudicado sus condiciones económicas, frente a un 23 % que cree que los ha beneficiado. El muestreo refleja que la inflación y el costo de vida son los principales asuntos para la mayoría (52 %).

Los votantes latinos que consideran el costo de vida como el asunto más importante también prefieren que los demócratas controlen el Congreso, con una ventaja de 22 puntos sobre los republicanos.

El resultado supone un cambio respecto a la encuesta de 2024, cuando los republicanos aventajaban a los demócratas por cuatro puntos entre ese grupo, indicó NBC News.

La cadena NBC destaca la reversión del apoyo a Trump entre los votantes latinos pero matiza que el respaldo a los demócratas parece responder al rechazo de la gestión del presidente y al entorno económico, máas que a una mejora de la imagen del Partido Demócrata.