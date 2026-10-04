Un insólito temporal "tropical" en Cataluña causa dos muertos y deja récords de lluvia

De las veinte comarcas afectadas, que quedaron prácticamente paralizadas desde las 20:00 horas del sábado por la previsión de lluvias torrenciales y de un posible minihuracán mediterráneo -que finalmente no llegó a formarse-, dieciocho vieron levantadas las restricciones de movilidad a las 14:00 horas de este domingo.

Solo dos comarcas en el nordeste de Cataluña seguirán con restricciones hasta las 21:00 horas por el riesgo meteorológico y el peligro por las crecidas de ríos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el líder del opositor PP, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, han trasladado sus condolencias a familiares y amigos de las dos víctimas mortales que se ha cobrado ya el temporal: una persona en Montornès del Vallès, que falleció al bajar a un aparcamiento, y otra en el municipio de Tordera, debido al derrumbe de un muro.

Además, los Bomberos de la Generalitat (gobierno regional), junto con efectivos de Salvamento Marítimo, trabajan para localizar a un hombre joven desaparecido en la riera de Pineda de Mar (Barcelona).

Los Bomberos realizaron 2.055 servicios como consecuencia de las lluvias y han rescatado hasta ahora a 205 personas que estaban atrapadas, sobre todo en bajos de edificios, vehículos y ascensores.

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El temporal también afectó al funcionamiento de varios hospitales como el Vall d'Hebron de Barcelona, el de Granollers (Barcelona) y el de Blanes (Girona).

Pese a que ya va quedando atrás este episodio climatológico excepcional, un "temporal de características tropicales" del que no hay "ningún antecedente" en la costa catalana, Illa advirtió de que "no hay que bajar la guardia", puesto que a lo largo de este domingo hay una probabilidad alta de lluvias torrenciales dispersas en puntos de la zona litoral y prelitoral norte de la región.

Una de las recomendaciones es la de "quedarse en casa" esta tarde y no acercarse a la orilla de los ríos en las zonas del litoral y prelitoral.

El temporal deja registros récord de lluvia en numerosos puntos, incluida Barcelona, donde la estación meteorológica de Can Bruixa, en el distrito de Les Corts, alcanzó por primera vez en la historia los 213 litros por metro cuadrado.

La cifra más elevada de toda Cataluña la marcó Vilassar de Mar (Barcelona), con 288 mm, seguida de Mataró (Barcelona), con 254 mm, y Granollers (Barcelona), con 248 mm, donde además llovió con una intensidad inusitada: hasta 68 mm en 30 minutos.

La Agencia Catalana del Agua informó de que el caudal del río Ridaura a la altura de Santa Cristina d'Aro (Girona) ha alcanzado los 300 m3/segundo y ha superado "el umbral equivalente a un período de retorno de cien años".

Las incidencias siguen afectando a infraestructuras viarias, ferroviarias y transporte aéreo.

La autopista AP-7 ya está "plenamente operativa", pero muchas carreteras interiores presentan problemas de caída de árboles o desprendimientos.

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha registrado un total de 385 vuelos cancelados entre este sábado y domingo debido al temporal.