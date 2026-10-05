Aerolínea argentina de bajo costo Flybondi pide abrir concurso preventivo de acreedores

FB Líneas Aéreas, la empresa que opera bajo la marca Flybondi, pidió la apertura de concurso de acreedores ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi.

El concurso preventivo es un mecanismo previsto por las leyes de Argentina que permite a una empresa con dificultades financieras negociar bajo supervisión judicial la reestructuración de sus deudas con diversos acreedores.

Fundada en 2016 y con operaciones desde 2018, la línea aérea dejó de volar en agosto pasado, en medio de una crisis operativa y tras haber desvinculado a unos 700 trabajadores.

También en agosto pasado, la Justicia de Argentina ordenó embargar las cuentas bancarias de la aerolínea por una deuda con el Fisco argentino por un monto de capital de 1.525 millones de pesos (unos 987.000 dólares), cifra que, con intereses, asciende a 1.754 millones de pesos (1,1 millón de dólares).

Según medios locales, las deudas de la empresa serían mayores ya que enfrenta reclamos de proveedores, extrabajadores y pasajeros damnificados por las cancelaciones de vuelos.