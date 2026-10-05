Afganistán, las mariposas y la 'nouvelle vague' entran en el armario parisino

La diseñadora uruguaya afincada en Nueva York Gabriela Hearst quiso hacer un homenaje con su colección a la mujer afgana y a la moda tradicional de ese país.

En el patio exterior del Petit Palais, cercano a los Campos Elíseos, junto a sus inconfundibles chaquetas con marcados hombros y los vestidos hubo espacio para indumentarias tradicionales afganas, como la de la etnia tayika, de múltiples colores.

Siluetas cómodas, que desprenden sobriedad atemporal; en tonos lisos (blanco y negro, azules, burdeos y arena, entre otros) y con estampados, como las rayas.

Entre los accesorios a mencionar, bolsos minúsculos alrededor del cuello, que un buen número de maniquíes mostraban.

Muy neoyorquina y artesanal al mismo tiempo, fue la colección de una diseñadora comprometida que, además, ha vestido a rostros célebres para los Emmy y la gala del Met, entre otros mediáticos eventos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zimmermann, otro nombre unido a rostros famosos, aunque de mayor eco, desfiló también hoy. Los vestidos largos, los estampados y el encaje destacaron en su línea para la próxima primavera-verano.

La naturaleza, y en concreto las flores y las mariposas, inspiraron sus exuberantes propuestas, en las que aparte de vestidos, no faltaron blusas de mangas amplias y pantalones anchos.

Se vieron igualmente drapeados y volantes, así como transparencias y cuadros, una de las tendencias más presentes de esta semana de la moda de París de cara al año próximo.

Como siempre, Zimmermann es muy generosa en cuanto a propuestas, incidiendo en una mujer con glamour y feminidad.

En el terreno cromático, usó desde el blanco y el negro a rosas y azules; y sedas, algodones, el mencionado encaje y denim, entre otros, en el de los materiales.

Por otro lado, los años 60 del pasado siglo y el cine de la 'nouvelle vague' inspiraron la colección para la primavera-verano de 2027 de Longchamp. La componen chaquetas, jerséis de punto y pantalones, algunos en cuero.

"Mi deseo ha sido vestir a una mujer elegante de manera natural. Propongo una silueta muy depurada y prendas en las que el detalle es muy importante", explicó a EFE Sophie Delafontaine, directora creativa de Longchamp y miembro de la tercera generación de la familia fundadora de la marca.

Los bolsos, accesorio por el que es más conocida la 'Maison', se siguen desplegando en multitud de formas y colores. La estrella del verano próximo será el pequeño 'La nouvelle vague', con forma de limosnera, para llevar al hombro y de suave piel.