Mundo
05 de octubre de 2026 a la - 11:55

Afganistán, las mariposas y la 'nouvelle vague' entran en el armario parisino

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París, 5 oct (EFE).- La inspiración en la moda afgana, las mariposas, así como la 'nouvelle vague' son tres de los ingredientes que destacaron en los desfiles de este lunes en la capital francesa, donde se presentan hasta mañana las colecciones femeninas de prêt-à-porter para la primavera-verano de 2027.

Por EFE
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La diseñadora uruguaya afincada en Nueva York Gabriela Hearst quiso hacer un homenaje con su colección a la mujer afgana y a la moda tradicional de ese país.

En el patio exterior del Petit Palais, cercano a los Campos Elíseos, junto a sus inconfundibles chaquetas con marcados hombros y los vestidos hubo espacio para indumentarias tradicionales afganas, como la de la etnia tayika, de múltiples colores.

Siluetas cómodas, que desprenden sobriedad atemporal; en tonos lisos (blanco y negro, azules, burdeos y arena, entre otros) y con estampados, como las rayas.

Entre los accesorios a mencionar, bolsos minúsculos alrededor del cuello, que un buen número de maniquíes mostraban.

Muy neoyorquina y artesanal al mismo tiempo, fue la colección de una diseñadora comprometida que, además, ha vestido a rostros célebres para los Emmy y la gala del Met, entre otros mediáticos eventos.

Zimmermann, otro nombre unido a rostros famosos, aunque de mayor eco, desfiló también hoy. Los vestidos largos, los estampados y el encaje destacaron en su línea para la próxima primavera-verano.

La naturaleza, y en concreto las flores y las mariposas, inspiraron sus exuberantes propuestas, en las que aparte de vestidos, no faltaron blusas de mangas amplias y pantalones anchos.

Se vieron igualmente drapeados y volantes, así como transparencias y cuadros, una de las tendencias más presentes de esta semana de la moda de París de cara al año próximo.

Como siempre, Zimmermann es muy generosa en cuanto a propuestas, incidiendo en una mujer con glamour y feminidad.

En el terreno cromático, usó desde el blanco y el negro a rosas y azules; y sedas, algodones, el mencionado encaje y denim, entre otros, en el de los materiales.

Por otro lado, los años 60 del pasado siglo y el cine de la 'nouvelle vague' inspiraron la colección para la primavera-verano de 2027 de Longchamp. La componen chaquetas, jerséis de punto y pantalones, algunos en cuero.

"Mi deseo ha sido vestir a una mujer elegante de manera natural. Propongo una silueta muy depurada y prendas en las que el detalle es muy importante", explicó a EFE Sophie Delafontaine, directora creativa de Longchamp y miembro de la tercera generación de la familia fundadora de la marca.

Los bolsos, accesorio por el que es más conocida la 'Maison', se siguen desplegando en multitud de formas y colores. La estrella del verano próximo será el pequeño 'La nouvelle vague', con forma de limosnera, para llevar al hombro y de suave piel.