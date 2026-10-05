Bermuda lamenta la pérdida de dos de sus ciudadanos en avión desaparecido en Massachusetts

El Servicio de la Policía de Bermuda confirmó la identidad de los dos ciudadanos: Marilyn Lavonne Bean, de 66 años, y su hijo, Sergio Wayne Lottimore, de 41 años.

Burt lamentó la pérdida en su cuenta de Facebo, "a nombre del Gobierno y el pueblo de Bermudas", después de que la ambulancia aérea Gulfstream G100, que volaba de Bermuda a Boston, al parecer se accidentara.

"Aunque mantuvimos la esperanza de que todo saliera bien, nuestros peores temores se han hecho realidad, por lo que nuestros primeros pensamientos están con las familias de quienes han fallecido de forma tan trágica", lamentó el mandatario.

En la aeronave de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance viajaban seis personas, cuatro de ellas empleados, según confirmó la compañía con sede en Hamilton, Ontario.

La Guardia Costera suspendió el domingo la búsqueda de los seis ocupantes después de localizar un campo de restos del avión frente a la costa de Nantucket. La empresa operadora sostiene que los seis fallecieron, aunque no aún se han recuperado sus cuerpos.

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El primer ministro de Bermuda concluyó que se debe abrir los corazones a las familias, "con la esperanza de que nuestras muestras de amor, apoyo y compasión les aporten algo de consuelo mientras intentan sobrellevar esta terrible pérdida".

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) informó este lunes en un comunicado que "se está determinando la jurisdicción de investigación apropiada".