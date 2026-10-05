Bolsonaro recibe el primer apoyo de un candidato derrotado, de cara a la segunda vuelta

Romeu Zema, exgobernador conservador del estado de Minas Gerais, anunció que apoyará al candidato ultraderechista, después de quedar sexto en los comicios de la víspera con el 0,27 % de las papeletas.

"Voto contra el Partido de los Trabajadores (PT) y por Flávio Bolsonaro; Brasil no aguanta cuatro años más de Lula", declaró Zema -en un video publicado en redes sociales-.

El exgobernador, cuyo resultado en primera vuelta fue menor al esperado, alertó sobre la posibilidad de que Lula, si es reelegido, nombre a otros cuatro magistrados para la Corte Suprema, institución que ha sido un blanco constante de los ataques de la extrema derecha.

Pese a los poco más de 326.000 votos obtenidos en un país de 214 millones de personas, el exmandatario regional es un nombre conocido en Minas Gerais, la segunda región más poblada de Brasil y clave para definir quién será el próximo presidente de Brasil.

Por otro lado, el resultado de la primera vuelta fue muy ajustado, con una diferencia de menos de dos puntos porcentuales a favor de Bolsonaro, por lo que cada voto cuenta.

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En paralelo, Bolsonaro viajará este martes a la ciudad de Goiânia con la intención de recibir el respaldo del exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado, quien quedó quinto en la primera vuelta con el 2,1 % de los votos.

Lula, a su vez, lo tiene más difícil para lograr apoyos de cara al balotaje del 25 de octubre, ya que ninguno de los principales aspirantes derrotados era de tendencia progresista.